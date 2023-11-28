Sunar'ın kuruluş felsefesi toprağa, suya ve yeşile saygı

Tarıma dayalı gıda sektörünün 50 yıllık markası Sunar Topluluğu'nun kuruluş felsefesinde toprağa, suya ve yeşile saygı yer alıyor.

12-25 Kasım tarihli sayıdan

Dünyaya saygılı olma felsefesine sahip Sunar Topluluğu'nda çevreci üretim ve karbon ayak izi azaltma uygulamaları, sürdürülebilirliğin ana omurgasını oluşturuyor. Tarıma dayalı gıda sektörünün 50 yıllık markası Sunar Topluluğu, Türkiye'deki en köklü şirketlerini bünyesinde barındırıyor, üç şirketiyle Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu ve TİM 1000 listesinde yer alıyor.

Beş kıtada 113 ülkeye yaklaşık 250 milyon dolar ihracat gerçekleştiren, toplam cirosu 10 milyar TL'yi aşan Sunar Topluluğu, doğrudan bin 200'ü aşkın kişiyi istihdam ediyor.

Undan yeme, yaş meyveden kuru meyveye, bitkisel sıvı yağlardan nişastaya kadar ana ürünlerin yanı sıra dekstrinden poliollere, toz sorbitolden sodyum glukonata ve biyobozunur bileşenlere kadar katma değeri yüksek ürün gamına sahip.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ KURDU

Sunar Topluluğu, Sunar Sürdürülebilirlik Komitesi'ni kurup sürdürülebilirlik vizyonu belirledi ve Sunar Aydınlık Gelecek Sürdürülebilir Kalkınma Program'nı oluşturdu.

Bu program kapsamında Sürdürülebilir Ham madde Temini, Enerji Verimliliği, Sıfır Atık, Topluma Katkı, AR-GE ve İnovasyon ve Paydaş Katılımı olarak altı odak nokta belirlendi. Ayrıca bu altı madde ile ayrı ayrı ilgilenecek olan Sürdürebilirlik Alt Komiteleri belirlenerek çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu'nun "Topyekûn kalkınma, topyekûn mutluluk" ilkesi; toprağa ve çevre sevdasıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk sürdürülebilir ayçiçeği tarımını 2016'da gerçekleştirdi. 2018'de Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk sürdürülebilir ayçiçeği yağı Sunar markasıyla tüketiciyle buluştu.

Sunar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, Sunar'ın kuruluş felsefesinde toprağa, suya ve yeşile saygı yer aldığını vurguluyor.

Sunar Topluluğu'nun kurucusu merhum Yüksek Ziraat Mühendisi Hacı Nuri Çomu, ham maddeyi sunan toprağın, suyun ve havanın daima temiz tutulması hassasiyetinin yanı sıra ağaca olan sevgisiyle tanındığını hatırlatan Çomu, "Henüz yeşil ekonomi dünyada birçok kurumun gündeminde yer almıyorken kurulan Sunar'da en fazla önemi çevre ve tasarruf unsurları oluşturuyor.

Geçtiğimiz beş yılda tesislerimizin çatılarına Güneş Enerjisi Panelleri kurduk. 80 MW GES ve RES yatırımlarımızın fizibilite ve saha çalışmaları da devam ediyor. Sunar Topluluğu, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeyi hedefliyor" diyor.

YENİ YATIRIM YAPTI

Karbon ayak izinde "Net Zero" hedefleri doğrultusunda, veriler ve süreçler sürekli takip altında.

Fabrikalarında enerji verimliliği çalışmalarıyla enerji kaybının da önüne geçildiğini belirten Çomu, "Yeşil Mutabakat hedeflerimize ulaşmak için uzun mühendislik çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir iyileştirme yatırımını hayata geçirdik.

Bu alanda yüksek bütçeli yatırımlarımız AR-GE ve ÜR-GE neticesinde gerçekleşmeye devam edecek" diye konuşuyor.

ATIK OLUŞTURMAMAK İÇİN SİSTEM KURDU

Tesislerinde atık oluşturmamaya yönelik sistem kuran topluluk, olası atıklarını da bertaraf yerine geri kazanıyor. Sunar Topluluğu’nun üç şirketi, yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık belgesini bölgede alan öncü şirketler oldu.

Sunar Topluluğu’nda çevreci üretim, karbon ayak izi azaltma uygulamaları, sürdürülebilirliğin ana omurgasını oluşturuyor. Sunar NP’nin ürettiği kaynağı mısır bitkisi olan termoplastik nişasta ve biyopolimerler 180 günde doğada toksik etki bırakmadan tamamıyla çözülüyor.

Kompost gübre haline gelebilen termoplastik nişasta ve biyopolimerler alışveriş poşetleri, çöp poşetleri, diğer tek kullanımlık ürün ambalaj poşetleri, tek kullanımlık mutfak eşyaları, oyuncak, kulak çöpü, hızlı tüketim ürünleri ambalajları ve malç film üretim sektörlerinde kullanılıyor, petrol bazlı ham madde kullanımının azaltılabilmesi için alternatif oluşturuyor.

