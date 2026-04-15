Süryani mirasından gelen bir girişimcilik hikayesi

Güneydoğu Anadolu’nun köklü zeytin yetiştiriciliği ile Ege’nin eşsiz doğasını bir araya getirme iddiasında olduklarını belirten genç kadın girişimci Katia Arslan, Mardin merkezli Süryani zeytinyağı kültürünü modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan ‘Keyana’ markasını hayata geçirdi.

Ekonomist’in 15-28 Mart 2026 tarihli sayısından

Arslan, “Türkiye’nin farklı bölgelerinden üreticiyi bir araya getirerek bir ‘zeytinyağı mozaiği’ oluşturmayı amaçlıyoruz” diyor.

Sürdürülebilirliğin gücü

Genç bir kadın girişimci olan Katia Arslan, Türkiye’nin tarımsal değerlerini dünya çapında tanıtmayı ve geleneksel üretim yöntemlerini sürdürülebilir yaklaşımlarla geleceğe taşımayı amaçlıyor. Aynı zamanda, kadın girişimciliğini destekleyen ve tarımda kadın emeğinin önemini vurgulayan bir marka vizyonu ile hareket ediyor. Premium natürel sızma zeytinyağında Ayvalık, Burhaniye, Küçükkuyu ve Edremit bölgelerindeki yerel üreticiler ile çalıştıklarını anlatan Arslan, şöyle konuşuyor:

“Süryani kültüründe zeytin ve zeytinyağı, dayanıklılığın, bereketin ve topluluk ruhunun simgesi olarak kabul edilir. Keyana, bu mirası yaşatarak en kaliteli Türk zeytinyağlarını küresel pazarlara taşımayı hedefliyor. Ayvalık’ın verimli topraklarında, Kaz Dağları’nın temiz havasında üretilen zeytinler, sürdürülebilir tarım yöntemleriyle özenle yetiştirilip soğuk sıkım yöntemiyle işleniyor.”

İnternet satışları başladı

Şu anda ‘keyanaoil.com’ adresinden e-ticarete de adım attıklarını ifade eden Arslan, yakın gelecekte ihracata da adım atmayı hedeflediklerini dile getiriyor.

Süryanice “kyono/kyana”, yani “manevi ile cismi olanın birleşimi” anlamına gelen Keyana, köklü bir geleneği temsil ediyor. Markanın temel felsefesi, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve en yüksek kalite standartlarına sahip zeytinyağlarını tüketicilere sunmak.