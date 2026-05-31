ARA
DOLAR
45,90
0,19%
DOLAR
EURO
53,47
0,03%
EURO
ALTIN
6651,19
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Hisarcık’ta görsel şölen: Gelincik ve papatyalar bir arada

Hisarcık’ta görsel şölen: Gelincik ve papatyalar bir arada

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gelincik ve papatyaların bir araya geldiği yol kenarındaki tarla, görenlere adeta doğa şöleni sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Hisarcık’ta görsel şölen: Gelincik ve papatyalar bir arada

Kırmızı ve beyazın uyumuyla dikkat çeken alan, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yenidoğan Mahallesi'nden 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarına uzanan güzergâhta yol kenarında bulunan yaklaşık 2 dönümlük ekilmemiş tarlada açan gelincik ve papatyalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar manzara karşısında durup fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmiyor.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan alan, baharın renklerini yansıtan görüntüsüyle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Okul Müdürü Pelin Solak, doğa aşığı bir insan olarak yoldan geçerken arkadaşıyla birlikte bu güzel manzarayı keşfettiklerini söyledi.

Solak, "Gelincik tarlasına fotoğraf çekilmek için girdiğimizde gerçekten kırmızının güzelliği ile papatyaların beyazlığı birleşince ortaya çok güzel bir renk cümbüşü çıkmış. Harika fotoğraflar çektik. Herkese tavsiye ederim" dedi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL