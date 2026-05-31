Hisarcık’ta görsel şölen: Gelincik ve papatyalar bir arada

Kırmızı ve beyazın uyumuyla dikkat çeken alan, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Yenidoğan Mahallesi'nden 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarına uzanan güzergâhta yol kenarında bulunan yaklaşık 2 dönümlük ekilmemiş tarlada açan gelincik ve papatyalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar manzara karşısında durup fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmiyor.
Doğal güzelliğiyle öne çıkan alan, baharın renklerini yansıtan görüntüsüyle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Okul Müdürü Pelin Solak, doğa aşığı bir insan olarak yoldan geçerken arkadaşıyla birlikte bu güzel manzarayı keşfettiklerini söyledi.