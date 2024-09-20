Suudi Arabistan’da 100 şube açacak

Türkiye’de her geçen gün daha popüler hale gelen kahve tüketimi, küresel markalar ile birlikte yerli girişimleri de pazara ortak ediyor. Özellikle üçüncü nesil kahve akımının yaygınlaşması sonrasında, yerli kahve markalarının sayısı da giderek arttı.

TÜİK verilerine göre 2012’den bu yana Türkiye’de kahve tüketimi dört kat artarken, pazar büyüklüğü ise 3 milyar doları aşmış durumda. Espressolab de Türkiye’den çıkıp dünyada adını duyurmaya başlayan kahve zincirlerinden biri.

Toplamda 2 bin 400 çalışana sahip olan marka, 2024 yılını franchise yatırımları ile birlikte 6 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.