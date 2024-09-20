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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Suudi Arabistan’da 100 şube açacak

Son yıllarda adını yurt dışında da duyurmaya başlayan üçüncü nesil kahve zinciri Espressolab’in Kurucusu Esat Kocadağ, “Bu yıl sonunda 350, 2025 sonunda 500 şubeye ulaşacağız. Sadece Suudi Arabistan’da beş yılda 100 şube açacağız” diyor.

20 Eylül 2024 | 14:31
Suudi Arabistan’da 100 şube açacak

Türkiye’de her geçen gün daha popüler hale gelen kahve tüketimi, küresel markalar ile birlikte yerli girişimleri de pazara ortak ediyor. Özellikle üçüncü nesil kahve akımının yaygınlaşması sonrasında, yerli kahve markalarının sayısı da giderek arttı.

TÜİK verilerine göre 2012’den bu yana Türkiye’de kahve tüketimi dört kat artarken, pazar büyüklüğü ise 3 milyar doları aşmış durumda. Espressolab de Türkiye’den çıkıp dünyada adını duyurmaya başlayan kahve zincirlerinden biri.

Toplamda 2 bin 400 çalışana sahip olan marka, 2024 yılını franchise yatırımları ile birlikte 6 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
GERİ
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