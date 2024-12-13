Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin gelişmesine paralel artan alışverişe yeni nesil ödeme çözümleri sunma hedefiyle 2018 yılında üç girişimci (Çoşkun Baban, Ömer Paksoy ve Serdar Kodal) tarafından kurulan Hemen Al Sonra Öde (HASO), BNPL (şimdi al, sonra öde) sistemine artan ihtiyaç ile Türkiye’nin geçmişteki vadeli alışveriş deneyimini birleştirerek, kısa sürede yeni nesil ödeme çözümlerinin Türkiye’deki adresi haline gelmeyi amaçlıyor. HASO CEO’su Kerem Özgür Araç, “Türkiye’de uzun yıllardan beri var olan ancak kredi kartlarının taksit seçenekleriyle unutulmaya yüz tutmuş taksitli alışverişi geri getirdik” diyor. Araç ile şirketin faaliyetlerini ve gelecek planlarını konuştuk.

Faaliyet alanlarınız neler? Ürün ve hizmetleriniz hangileri?

Türkiye’de alışverişe yeni nesil ödeme çözümleri sunarak; perakendeci ve pazar yerlerine e-ticaret platformları üzerinden herhangi bir finansal ürün gerekliliği olmadan taksitli satış yapma, esnek ödeme imkânı sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz veriye dayalı uygulama sayesinde alışveriş yapan bireylerin değerlendirilip limit verilmesinden taksit planlarının oluşturulmasına, alışveriş sonrası ödemelerin takibine kadar uçtan uca hizmet veriyoruz. Bu anlamda yenilikçi, hızlandırıcı ve tamamlayıcı ödeme çözümleri ile perakendeci ve pazar yerlerinin büyümesi ve gelişmesine fırsatlar sunuyoruz.

2024 ve 2025 büyüme hedefiniz ve büyüme stratejiniz nedir?

E-ticarete ilginin artması HASO’nun gelişimini hızlandırdı. Özellikle 2020 yılında patlayan ve tüm dünyayı evlere kapatan salgınla birlikte e-ticaret bambaşka bir noktaya taşındı. HASO olarak bu dönemi çok iyi değerlendirdik. Sonrasında ise sağladığımız güçlü iş birlikleri ile büyümemizi sürdürdük. HASO üzerinden gerçekleşen ödeme hacmi 2023 yılında 3 milyar TL’ye ulaştı. 2024 yılı sonunda da yıllık hacmimizin bir önceki yıla kıyasla 2 kat büyüyerek 6 milyar liraya ulaşacağını ön görüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hacim, yılsonunda bu hedefimize yakın tamamlayacağımız gösteriyor. Gelecek yılda yeni iş birlikleriyle hızlı ve istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda HASO sistemi üzerinden alışverişe olan ilgide katlanarak artıyor. 2023 sonu itibarıyla HASO’dan limit almak için başvuran kişi sayısı 3 milyona ulaştı ve 1,4 milyonun üzerinde işlemde HASO sistemi kullanıldı. Bu yılın 10 ayı itibariyle limit almak üzere başvuran kişi sayısı 1 milyonu aşarken, 1 milyonun üzerinde işlemde de HASO sistemi kullanıldı. HASO sistemimizi kullananların yüzde 80’ninin Z ve Y kuşağı gençler olduğunu görüyoruz.

Önümüzdeki 5 yıla ilişkin hedefleriniz nasıl şekilleniyor?

Hem artan ilgi hem de artan kullanım önümüzdeki 5 yılda da benzer büyüme oranlarını yakalayacağımız; kurduğumuz ekosisteme daha çok paydaşın katılacağı yönünde hedeflerimize yansıyor. Ancak; E-ticarette yeni gündemde olan 2025 yılından itibaren e-ticaret pazar yerlerinden yapılan her türden mal / hizmet satışlarına uygulanmak üzere ürün ya da hizmeti veren satıcıya e-ticaret pazar yerleri tarafından yapılacak ödemeler üzerinden satıcılardan stopaj kesilmesinin oluşturduğumuz ekosisteme olası etkilerini de paydaşlarımızla görüşüyoruz. Craftgate ve Akinon ile yapmış olduğumuz entegrasyonlarla da üye firmalarımızı eko sistemimize çok daha hızlı entegre etmeyi hedefliyoruz, benzer iş birlikleri için de çalışmaya devam edeceğiz.

Fiziki mağazalarda HASO sistemini görebilecek miyiz?

HASO olarak, e-ticaretin yanı sıra yakında fiziki mağazalarda da tüketicilere kartsız taksitli alışveriş imkânı sunacağız. Bu doğrultuda ilk iş birliği anlaşmamızı Defacto ile yaptık. Kısa bir süre sonra Defacto mağazalarında HASO sistemiyle alışveriş yapılabilecek. Gelecek dönemde farklı markalarla geliştireceğimiz iş birlikleriyle mağazalarda da HASO sistemi ile taksitli alışverişi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Limit başvurusu ya da ödeme zamanı müşterilerimiz kredi kartlarını güvenli çözümler üzerinden kaydettirebiliyorlar; bu sayede vade geldiğinde tahsilat otomatik olarak gerçekleşiyor. Herhangi bir limit blokajı uygulanmıyor; dolayısı ile ödeme vaktine kadar kredi kartı limitinde herhangi bir azalma olmuyor. Arzu ederlerse de başka yöntemlerle de ödeme gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcıya gönderdiğimiz link üzerinden başka kredi kartıyla, EFT veya havaleyle de ödeme yapılabiliyor.

Pandemi sonrasında tüketicilerin tercihlerinde nasıl bir değişim oldu?

Pandemi ile artan dijitalleşme, tüm dünyada finansal hizmetleri yeni bir aşamaya taşırken, tüketici alışkanlıkları da radikal bir şekilde değişti. Son birkaç yılda, e-ticaret küresel perakendenin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Gelinen noktada dünyanın her yerinden tüketiciler artık online alışverişin avantajlarından yararlanıyor. Kısa sürede perakende e-ticaret satışları trilyon dolarlara ulaştı. Keza Türkiye’de de benzer bir gelişim söz konusu. Ticaret Bakanlığı bu yıl e-ticaret hacminin 3,4 trilyon liraya, işlem sayısının ise yaklaşık 6,7 milyar adete ulaşacağını tahmin ediyor. E-ticaretteki gelişim, tüm dünyada elektronik ödeme yöntemine olan ilginin katlanarak artmasını beraberinde getirdi. Artan ilgiye bağlı olarak dünyada elektronik ödeme yöntemi hızlı bir büyüme sürecine girdi. 2020 yılında 3 milyar civarında olan elektronik ödeme yöntemi kullanan kullanıcı sayısı, 2023 yılı sonu itibariyle 1 milyar artarak 4 milyar kişiye ulaştı. Böylece elektronik ödeme yöntemi kullanan kullanıcı sayısı, dünya nüfusunun yarısına yaklaştı. Başka bir ifadeyle 2023 yılı sonu itibariyle dünyadaki her iki kişiden biri ödemelerini elektronik yöntemlerle gerçekleştirdi.

Yapay zekâ teknolojileri, gelecek stratejilerinizi belirlemek konusunda işlevsel mi? Bu alanda çalışmalarınız var mı?

Bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz, zaten kullandığımız risk değerlendirme, gelir tahmini, limit hesaplama ve fraud işlemlerin tespit algoritmalarının geliştirilmesi istatistiki yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Ancak yapay zeka makine öğrenmesi konusunda çok daha hızlı ve etkin sonuçlar almasına olanak sağlıyor. Biz de şu an yapay zekayı belirli aşamalarda modellerin eğitimi için kullanmaya başladık; yakın zamanda da süreçlerimize daha yüksek oranda dahil edeceğiz.