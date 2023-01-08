Tam toparlanma 2024'ü bulacak

Üretimin ve ihracatin motoru olan otomotiv sektörü, pandemi ile birlikte yaşanan çip krizi, talep daralması ve tedarik sorunlarını aşmaya çalışıyor. Sektör temsilcilerine göre, yüksek enflasyon ortamında tam toparlanma için 2024 yılını beklemek gerekecek.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Türkiye'de üretim ve ihracatın itici gücü konumundaki otomotiv sektörü, 2022 yılında en önemli ihraç pazarı olan Avrupa'da ve küresel çapta birçok zorlu etkiyi eş zamanlı yaşadı.

Mikroçip darboğazı başta olmak üzere tedarik zinciri sorunları devam ederken, küresel enflasyon ile birlikte ihraç pazarlarında talep daralması yaşandı. Ukrayna-Rusya savaşı enerji arzı ve güvenilirliği ile çeşitli ham madde bulunurluklarını olumsuz etkiledi.

1 MİLYON ADETLİK İHRACAT

LMC Automotive'in analizine göre, tüketicilerin tedbirli davranması, enflasyon etkisi ve faiz oranlarındaki dalgalanmayla satışlar dördüncü yıl üst üste pandemi öncesi adetlerin altında kalacak. 2019'da dünya çapında 90 milyon adet araç satılırken, 2023 için beklenti 85 milyon adet düzeyinde gerçekleşti.

LCM analistleri, pandemi öncesi pazara ulaşmanın 2024'ü bulacağını öngörüyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye'de sektör olarak 2022 yılını kabaca 1 milyon adet ihracat ve 1,36 milyon adet üretim ile kapatmayı öngördüklerini söylüyor.

YAN SANAYİ İÇİN FIRSAT

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp de tedarik zincirindeki küresel kırılmanın Türkiye'deki yedek parça üreticileri için ayrı bir fırsat doğurduğuna işaret ediyor.

Bu dönemde birçok yedek parça üretiminin Türkiye'ye kaydığını dile getiren Özalp, "Sadece üreticilerimiz değil, birçok dağıtıcı firmamız da ihracat pazarlarını büyütmeye başladı ve artık sadece Türkiye pazarında değil, ihracat yaptıkları ülkelerde de dağıtım organizasyonu kurmaya başladılar" diye konuşuyor.

TOGG'UN ETKİSİ OLACAK

2023 ve sonrasında Türkiye'de elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında TOGG'un da önemli bir rolü olacağını ifade eden Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici, "Bu nedenle araç kiralama sektörünün TOGG'a, müşterilerinin talepleri doğrultusunda filosunda mutlaka yer vereceğini düşünüyorum" diyor.

CENGİZ EROLDU / OSD BAŞKANI “2023 BELİRSİZLİKLERLE DOLU”

"2023 yılı öngörülmesi zor, belirsizliklerle dolu bir yıl olacak. Küresel ticaret ortamında etki alanımız dışında olan birçok konu var. Burada önemli gördüğümüz husus, kendi etki alanımızda olan ülkemizin ekonomi ve dış ticaret politikalarının sanayi faaliyetlerini koruyacak yapıda şekillendirmesidir.

Küresel raporlar önümüzdeki birkaç yılın da zorlu olacağını öngörüyor. Bu dönemi en iyi şekilde geçirmemiz için iç pazarın potansiyelini ortaya çıkaracak ortamın sağlanması, önem taşıyor.”