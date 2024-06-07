Tarım dev grupların ve girişimcilerin odağında

Tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde 2023 yılında enflasyonun durdurulamaz çıkışı ve yaşanan deprem felaketinin de etkisiyle zor bir sınav verildi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi tarım ve kırsal sektörler üzerinde de yıkıcı bir etki yarattı.

Bu yıl ise henüz hasat dönemi başlamadı fakat ilk tahminler iyi bir yıl olacağı yönünde. Sektör temsilcileri şu ana kadar hava koşullarının tarım sektörü için iyi gittiğini ve hasat döneminin iyi geçebileceğini ifade ediyorlar.

Gıda enflasyonu üretimden perakende zincirlerine, restoranlardan endüstriyel tesislere kadar birçok alanı derinden etkilemeye devam ediyor. Fiyat artışlarına karşı alınan bazı ihracat sınırlamaları da enflasyona çare olmazken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli bir açıklama yaptı.

Tarımda arzı genişletmek üzere destekler verileceği aktarılırken, pandemiyle birlikte yıldızı daha parlayan tarım sektörü bir süredir büyük grupların ve yeni girişimlerin yakın markajında.

İyi tarım uygulamaları, organik ürün, gıda arzına yüksek talep tarım sektörüne ilgiyi de her düzeyde toplamaya devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.