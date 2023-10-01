Tarımda girdi enflasyonu korkutuyor

Gıda fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğu yaz ayları, bu yıl dünyadaki trendin aksine Türkiye'de yükselişine ara vermedi.

Bu nedenle gıda ürünlerindeki fiyat artışları devam ederken, son açıklanan tarımsal girdi fiyat endeksi ise gıda fiyatlarındaki yükselişin süreceğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) temmuzda aylık bazda yüzde 6,54 artarken, yıllık bazda yüzde 34,32 yükseldi. Böylelikle Tarım-GFE'de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 artış gerçekleşmiş oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 23,76 ile enerji ve yağlar ve yüzde 18,80 ile veteriner harcamaları oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 95,89 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

