TCMB ‘faiz indirimine devam' dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini 50 baz puan indirimle yüzde 8,50 seviyesine düşürdü.

Böylelikle en son Kasım 2022'de 150 baz puan indirimle yüzde 9'a düşürdüğü politika faizinde, üç ay aradan sonra yeniden indirime gitmiş oldu.

Beklentiler TCMB'nin 100 baz puanlık bir indirim yapması yönünde olsa da 50 baz puanlık indirim tercih edilmiş oldu. Bu durum, bir sonraki PPK'da 50 baz puan indirim daha olacağı beklentisini güçlendirmiş oldu.

Para Politikası Kurulu'nun karara ilişkin açıklamasında, "Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir" denildi. "

Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir" denilen metinde, "Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması daha da önemli hale gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

TCMB ayrıca, depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesini beklediğini ancak orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etki öngörmediğini açıkladı.

Faiz indiriminin beklendiği kadar olmaması enflasyon bakış açısıyla olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Depremde yaşanan gelişmeler, arz koşullarını etkileyerek enflasyon üzerinde kısa vadeli bir oynaklık yaratma potansiyeline sahip. TCMB'nin PPK metnindeki ifadeleri de bu görüşü destekliyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş geçen hafta da devam etti. TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, 17 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü. Bir önceki hafta yaşanan gerilemeyle birlikte iki haftada TCMB'nin rezervlerindeki düşüş 7 milyar dolar oldu.

