TCMB yine ‘bekle-gör’ dedi

Buna karşın TCMB yönetimi, gerek koridor uygulaması gerekse PPK karar metninde her zamankinden daha fazla 'sıkılaştır-ma' vurgusu yapması ile önemli bir sözlü yönlendirme yapmış oldu.

Hatırlanacağı gibi, TCMB, tam da 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki PPK toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmıştı. TCMB'nin seçimden hemen önceki bu hamlesi piyasa oyuncularını hem şaşırttı hem de Fatih Karahan başkanlığındaki TCMB'nin kredibilitesine olumlu katkı yaptı. TCMB, Şubat 2024'te ise faizi sabit tutmuştu.

Böylelikle yüzde 50 basamağında TCMB yine 'bekle-gör' dönemine girmiş oldu. Artık önümüzdeki iki ay, yani mayıs ve haziranda mevcut sıkılaştırma ve tedbirlerin enflasyon üzerindeki etkisi izlenecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki iki ayda, dezenflasyon süreci için ortaya konan 'rasyonel' politikalar açısından da bir test dönemi olacak.

SIKILAŞTIRMA VURGUSU ARTTI

PPK'dan yapılan açıklamada, finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına ve parasal sı-kılaştırmanın gecikmeli etkileri olacağına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir."

TCMB hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğunu ifade ederken enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun yakından takip ettiğini vurguladı.

ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ

Bu arada TCMB politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltti. TCMB'den yapılan açıklamada kur korumalı mevduat (KKM) için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlenmesine karar verildiği ifade edildi.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının ise yüzde 80'i olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktı.

PROF. DR. EGE YAZGAN / BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

“Şimşek ve ekibi için en kritik iki ay”

“Aylık enflasyonda mayıs ve haziran aylarında kalıcı bir iyileşme görülmezse, sonrasında yeni bir faiz artışı kararı almak gerekir. Ben TCMB yönetiminin de bu görüşte olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki 1 -2 aylık dönem, hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘rasyonel’ politikaları hem de TCMB yönetimi için kritik önemde.

Çünkü baz etkisi dışında, enflasyon dinamiklerinde kayda değer bir gerileme gözlemlenmezse, bu son 11 aydır uygulanan Şimşek politikalarına karşı güçlü bir itirazı yükseltebilir. Şimdiden iş dünyasında ‘faiz artışlarına rağmen ne enflasyon düşüyor ne yabancı sermaye geliyor’ eleştirileri ortaya çıkıyor. Ama ben en olumsuz senaryo olarak görülen Şimşek’in görevden alınmasının tercih edilmeyeceğini düşünüyorum.”



