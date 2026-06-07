Tecrübe, gençlerin dinamizmiyle birleşiyor

Merhaba,
Türkiye genç bir nüfusa sahip olmakla birlikte hızlı bir şekilde de yaşlanıyor. Yaş ortalamamız 33,9 seviyesinde. Her yıl 900 bin civarında gencimiz istihdama katılıyor. Kimi ücretli olarak çalışma hayatına atılıyor, kimi aile şirketlerinde başlıyor, kimi kendi girişimlerini kuruyor. Yaşlanmakta olan nüfusa rağmen Türkiye hala Avrupa ortalamasının altında bir yaş ortalamasına sahip ve gençler ülkenin itici gücü. İş hayatındaki gençlerin bazıları bulundukları kurumlarda hızlı bir şekilde yükseliyor ve icranın başına, yani CEO koltuğuna oturuyor.
Ekonomist dergisinin geleneksel çalışmalarından biri olan ‘40 yaş altı 40 CEO’ araştırması da iş hayatında hızlı yükselen bu genç profesyonelleri mercek altına alıyor. Editör arkadaşım Sibel Atik’in hazırladığı araştırma, bu yıl 11’inci kez okuyucularımızla buluşuyor.
40 yaş altı 40 CEO lisesine bakıldığında farklı sektörlerden isimler listede bulunuyor. Bunlardan bazıları aile şirketlerinde yönetimi devralmışlar veya profesyonel hayatta basamakları çok hızlı tırmanmışlar.
Genç liderlerin önünün açılmasında ve zirve yolculuğunda iki önemli faktöre dikkat çekiliyor. Bunlardan ilki Türkiye’de aile şirketlerinde yeni neslin yönetimi devralması, yani devir teslim süreci. Hatırlayacak olursak, Türkiye’nin köklü şirketlerinde bu devir teslimlerini gördük. Anadolu, Akfen, Enka, Aksoy başta olmak üzere büyük gruplarda genç kuşağın daha aktif görev aldığını görüyoruz. Yine dijitalleşme, yapay zeka gibi artık iş dünyasının olmazsa olmazı faktörler de genç kuşağın yükselişini hızlandırıyor. Şirketlerin ekonomik krizlerde tecrübenin önemi artmakla birlikte bu dönüşüm sürecinde gençleri de daha aktif olarak kullandıkları görülüyor.
Bu sayımızda giriş haberini ise enerji alanına ayırdık. Editör arkadaşım Özlem Bay Yılmaz’ın hazırladığı habere göre LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ithalatında yükseliş devam ediyor. Haberde de okuyacağınız üzere LNG ithalatındaki artış, Türkiye’nin enerji çeşitliliğinin artmasını sağlamakla birlikte, piyasalardaki oynaklığa karşı fiyata daha fazla duyarlı hale geliyoruz. Özlem, artıları ve eksileriyle konuya mercek tutuyor.
Bu sayımızı gençlere ayırmışken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan üniversite ve lise sınavlarında öğrencilerimize başarı diliyorum.
Sağlıkla kalın.