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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Tüketici güveni çöktü

atandaşların yüksek enflasyon nedeniyle tüketime yönelmesi ikinci çeyrek büyüme verilerinde beklenin üzerinde bir performansa yol açsa da toplumda ekonomiye olan güven aynı dönemde sert düşüş yaşadı.

04 Eylül 2023
Tüketici güveni çöktü

atandaşların yüksek enflasyon nedeniyle tüketime yönelmesi ikinci çeyrek büyüme verilerinde beklenin üzerinde bir performansa yol açsa da toplumda ekonomiye olan güven aynı dönemde sert düşüş yaşadı. 

TÜİK tarafından yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında 80,1 iken ağustos ayında 12 puan düşüle 68,0 oldu. 

Böylelikle aylık bazda en büyük düşüş yaşanmış oldu. Yayımlanan alt endeks- yerek yüzde 5,7'lik düşüş yaşadı.
lerin tamamında da düşüş gözlendi. TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu temmuzdaki 64,5'ten yüzde 12,9 düşüşle 56,2'ye gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi de yüzde 19,6'lık düşüşle 79,2'den 63,7'ye indi.

Raporda gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 23,2 düşüşle 82,2'den 63,1'e inerken gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 94,4'ten 89'a gerile-

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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