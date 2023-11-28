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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Tüketici güveni kasımda arttı

TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu 61,3'e, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi de 74,5'e yükseldi.

28 Kasım 2023
Tüketici güveni kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, ekim ayında 74,6 iken Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu. 

TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu 61,3'e, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi de 74,5'e yükseldi. 

Raporda gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 73,4'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 93,2'den 92,6 geriledi. 

Bu veriyle Tüketici güveni eylül ayından beri üçüncü kez yükselmiş oldu. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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