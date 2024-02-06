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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Tüketici güveni ocakta yüzde 3,9 arttı

Tüketici güveninde eylül ayında başlayan yukarı yönlü hareket 2024'ün ilk ayında da devam etti.

06 Şubat 2024
Tüketici güveni ocakta yüzde 3,9 arttı

Tüketici güveninde eylül ayında başlayan yukarı yönlü hareket 2024'ün ilk ayında da devam etti. TÜİK, tüketici güven endeksinin ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,9 artışla 80,4'e yükseldiğini açıkladı. 

Endeks son yedi ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Hanenin maddi durum beklentisi yüzde 6, genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1,8 değer kazandı. 

Alt endekslerden hanenin maddi durumu ve genel ekonomik durum beklentisinde artış gözlenirken, gelecek 12 aylık dönemde otomobil ve konut satın alma ile tasarruf etme ihtimalinde düşüş kaydedildi. Enflasyonda düşüş beklentisinde azalış ise dikkat çekti. 

Geçen ay 75,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,8 değer kazanarak bu ay 77,2 olarak kayıtlara geçti. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta yüzde 3,6 yükselerek 97,9 olarak belirlendi.

Öte yandan Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a yükseldi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,5 puan azalarak 102,9 seviyesinde gerçekleşti. 

Bu arada güven endeksi, ocakta geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 4 artış gösterdi. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 4 artarak 116,8, inşaat sektöründe yüzde 3,3 artarak 90,9'a çıktı. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1 azalarak 115,6'ya geriledi.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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