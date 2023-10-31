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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Tüketici güveni yükselişini sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi yüzde 4,4 artarak 74,6 oldu.

31 Ekim 2023
Tüketici güveni yükselişini sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi yüzde 4,4 artarak 74,6 oldu. 

TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu 59,7'ye, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi de 72,6'ya yükseldi. Raporda gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 72,9'a yükseldi. 

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 92,7'den 93,2'ye çıktı. Tüketici Güveni Eylül'de 71,5'e yükselmiş, böylece endeks üç ay üst üste gerilemenin ardından ilk kez yükseliş kaydetmişti.

 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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