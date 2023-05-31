Tüketici güveninde şaşırtan iyileşme

Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon, dış ticaret açığı, bütçe bozulması gibi sorunlara rağmen, son 1 yılda tüketici güveninde istikrarlı bir iyileşme dikkat çekiyor.

Haziran 2022'de 63,4 seviyesine kadar düşen tüketici güveni, son açıklanan Mayıs 2023 sonuçlarına göre 91,1'e kadar yükseldi. Bu seviye, Temmuz 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Öncelikle şunu belirtelim: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen 'Tüketici Eğilim Anketi'nde yer alan Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması tüketicinin ekonomiye güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Dolayısıyla endeks hala 'iyimser' seviyenin altında seyrediyor.

Ancak son 1 yılda ekonomide yaşanan sorunlara bakıldığında, tüketici güvenindeki yadsınamaz iyileşmeye bir gerekçe bulmakta zorlanıyoruz.

Ayrıntılara bakarsak, ankette mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin endeks 69,1'den 70,6'ya yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89,8'den 94'e, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 95,2'den 100,5'e çıkarak 'iyimser' seviyenin üstünü görmüş oldu.

Bununla birlikte mayıs ayında hanenin içinde bulunduğu mali durum endeksi yüzde 2,4 düşmüş olsa da, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde yüzde 4,7 artış dikkat çekti. Hatta otomobil satın alma ihtimalinde yüzde 12,9 artış kaydedildi.

Sonuç olarak, TÜİK ve TCMB ortaklığında gerçekleştirilen ankete ve oluşturulan tüketici güven endeksine baktığımızda, toplumun son 1 yılda ekonomik işleyişe olan güvenlerinde çarpıcı bir iyileşme görülüyor.

Bize de seçim sürecine damga vuran ekonomideki dizginlenemeyen fiyatların patates-soğan tartışmasına neden olduğu, konut kira ve satış fiyatlarının adeta uçtuğu bu dönemde vatandaşlarımızdaki bu iyimserliğe şapka çıkarmak düşüyor.



