Turizmde ‘sarı yaz’ bereketi bekleniyor

Türkiye turizmde bu yıl çift haneli büyümeyi hedefliyordu. Ancak bölgemizdeki savaşlar, rakiplerin üzerinde kalan fiyatlar gibi nedenlerle rekabet gücü zayıflayan Türk turizmi hedeflerini aşağı doğru revize etmek zorunda kaldı. ‘Sarı yaz’ olarak anılan sonbahar döneminde gevşeyen fiyatların da etkisiyle doluluklar yüzde 70’ler seviyesinde devam ederken, bu dönemin turizmde bereketli geçmesi bekleniyor. Ancak kış dönemi için beklentileri hiç iç açıcı değil.
Ekonomist’in 28 Eylül - 11 Ekim 2025 tarihli sayısından
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, okulların açılmasıyla birlikte yüzde 20 ile 40 arasında kademeli indirimlerin devreye alındığını, sonbahar doluluklarında şimdiden yüzde 70’e -ulaşıldığını söylüyor. Antalya güç kaybederken rakip destinasyonların ilerlemeye devam ettiğini belirten Saatçioğlu, “Geçen yılın ilk aylarında Mısır yüzde 15’lik bir artış yaşadı. İklim avantajı ve her şey dahil sistemine geçmeleriyle bu artışın devam etmesi bekleniyor. Antalya için kış turizmi bu yıl oldukça zorlu geçecek” diyor.
HAKAN SAATÇİOĞLU / PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (POYD) BAŞKANI
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2025’in ilk yarısında uluslararası seyahat eden turist sayısı geçen yıla oranla 33 milyon kişi artarak 690 milyona ulaştı. En güçlü performansı yüzde 14’lük artışla Kuzey Afrika gösterirken, Asya-Pasifik bölgesinde toparlanma sürdü. Yüzde 4 artış yaşayan Avrupa, 2025’in ilk yarısında yaklaşık 340 milyon uluslararası turisti ağırladı. Uluslararası turizm gelirleri 2024’e göre yüzde 11 artarak 1 milyar 734 milyon dolara ulaştı. İlk yarıda Japonya yüzde 18, Birleşik Krallık marta kadar yüzde 13, Fransa yüzde 9, İspanya yüzde 8, Türkiye yüzde 8 gelir artışı kaydetti.
EMEL ELİK BEZAROĞLU / ELITE WORLD HOTELS & RESORTS
İLK YARI İYİ GEÇTİ
Küresel zorluklara rağmen, uluslararası turizmin güçlü bir ivme ve direnç göstermeye devam ettiğini belirten UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, 2025’in ilk yarısında, birçok destinasyonda kişi ve gelir sayısında artış yaşandığını açıkladı. Yüksek sezonun bitmesi, okulların açılmasıyla tatil bölgelerindeki yoğunluk azalsa da turizm bölgelerinde önceki yıllara benzer doluluklar yaşanıyor. Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Sarı yaz olarak tabir ettiğimiz bu dönemde hem üniversitelerin henüz açılmamış olması hem de çocuksuz olanlar için yüksek sezona göre daha tenha ve sakin olması nedeniyle ilgi var. Bu yoğunluğun 15 Ekim’e kadar süreceğini öngörüyoruz” diyor.
PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ
Bezaroğlu, şehir otellerinde iş amaçlı seyahatlerin aynı yoğunlukta devam ettiğini ancak yaz döneminde tatil amaçlı şehir otellerinde yaşanan dolulukların bir miktar azaldığını söylüyor. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa’dan Türkiye’ye talep sürerken, Ege ve Akdeniz’in yanı sıra şehir otellerine de ilgi var. Farklı hedef kitlelere ve pazar çeşitliliğine öncelik verilmesinin önemine dikkat çeken Bezaroğlu, şunları söylüyor: “Türkiye’ye en çok turist gönderen İngiltere, Almanya, Rusya’nın yanı sıra Güney Amerika, Uzak Doğu pazarlarına yönelik tanıtım çalışmalarıyla pazar çeşitlendirilmesine gidilmeli. Bakanlığımız uzak pazarların Türkiye’ye olan ilgisini artırmak amacıyla bu destinasyonlarda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine geçtiğimiz yıllarda başladı. Hedef kitle ve farklı ilgi gruplarına yönelik faaliyetlerin de artırılması pazarı çeşitlendirmek ve turist sayısını artırmakta önemli. Çocuksuz çiftlerin veya 65 yaş üzeri misafirler gibi spesifik kitlelerin hedef alınacağı çalışmalar mevcut talebi artırmaya yardımcı olacaktır.”
M. NİHAT TÜMKAYA / LIBERTY FABAY GENEL MÜDÜRÜ
ULAŞILABİLİR KONFOR İSTENİYOR
Sabit gelirli kesim, tatil planı yaparken fiyat-performans dengesine önem vermeye başladı; ‘lüks’ yerine ‘ulaşılabilir konfor’ arayışı öne çıktı. İş-yaşam dengesini gözeten, dijital çalışmaya uygun alanlar ve sessiz bölgeler gibi yeni konfor alanları da bu kesimin ilgisini çekiyor.
Eylül ve ekim aylarında Avrupa ve Rus pazarından gelen talebin devam etmesini beklediklerini belirten Liberty Fabay Genel Müdürü M. Nihat Tümkaya, “Özellikle çocuklu aileler dışında, çiftler ve yetişkin odaklı misafir portföyü için Fethiye hâlâ çok cazip bir rota. Sezonu kasım ortasına kadar uzatabilecek güçlü bir taleple karşı karşıyayız” diyor. Tümkaya, yat turizmi, doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, gastronomi gibi farklı deneyim odaklarının çok daha organize şekilde uluslararası platformlarda tanıtılması gerektiğini vurguluyor.
Eylül ve ekim ayları, turizmde giderek daha fazla önem kazanan bir dönem haline geldi. Havalar hala sıcak, deniz tatili devam edebiliyor ama kalabalık azalıyor, fiyatlar da dengeleniyor. Türkiye’de Akdeniz ve Ege kıyıları gibi popüler destinasyonlarda yazın yoğun kalabalığı azalırken, sonbaharda deniz ve doğanın keyfi çıkarılabiliyor. Antalya, Kaş ve Fethiye gibi bölgeler doğasıyla da dört mevsim cazibesini koruyor. Marmaris ve Datça gibi huzurlu kasabalar da sonbaharda öne çıkıyor. Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, 2025’i güçlü kapatma yolunda ilerlendiğine dikkat çekerek ‘sarı yaz’ döneminde de iç pazarda ve dış pazarda talebin canlı kalmasını beklediklerini vurguluyor. Küçükyılmaz, “Türkiye, 2025’in ilk yarısında rekor turizm gelirlerine ulaşırken yaz sezonu da güçlü geçti. Bundan sonrası için de yine beklentilerimiz yüksek; özellikle ‘sarı yaz’ dönemi, iç pazarda ve yurtdışı destinasyonlarda büyük fırsatlar barındırıyor” diye konuşuyor.
YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM
Yurt içi otellerde bankaların kampanyaları ve indirimlerine ilave yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra seçili otellerde 5 gece kal 4 gece öde gibi kampanyalar sunuluyor. Bu bölgelerde sonbaharda yapılan festivaller de ilginin artmasını sağlıyor. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, sarı yaz döneminin okulların açılmasıyla sakinleşen sahil kenarlarını fırsat olarak gören gezginler için en güzel dönem sayılabileceğini söylüyor.
Karayal, “Yüzde 50’ye varan indirimlerin devam ettiği yurt içi otellerinde yüzde 25 ön ödeme imkânı ve 72 saate kadar da iptal hakkı olması, yaz sıcaklarının devam etmesi ve deniz suyu sıcaklıklarının hala yüksek olması otelleri dolduruyor. Şu an yurtiçi otellerinde yüzde 70’e varan doluluklar var, 2024’e oranla otel dolulukları yüzde 30 arttı” diye konuşuyor.
FİRUZ BAĞLIKAYA / TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) BAŞKANI
“Paradigma değişikliğine gitmeliyiz”
“Türk turizmi ne yazık ki rakiplerimizle aynı hızla ilerlemiyor. Rakiplerle mukayese edilmeden, bugünümüzü dünle kıyaslayarak açıkladığımız rekorlar herkesin hızla ileriye koştuğu bir dönemde, rakiplerden geriye düştüğümüzün üstünü örtemiyor. Turizmde bir paradigma değişikliğine gitme, vakit kaybetmeden ortak akılla oluşturulan yeni stratejileri hayata geçirme zamanı. Katma değeri yüksek turizm segmentlerine odaklanan bir aksiyon planını hızla uygulamalıyız.”