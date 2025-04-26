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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Türkiye parayı güzelliğe yatırıyor

Yaklaşık 158 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan güzellik pazarının 2025’te yüzde 16 büyümesi bekleniyor. Yabancı zincirlerden yerli markalara pazardaki yatırımlar hızla artarken, yeni markalar da pazara giriş yapıyor. Z kuşağının ve erkeklerin büyümedeki payı giderek artıyor.

26 Nisan 2025 | 14:10
Türkiye parayı güzelliğe yatırıyor

Genç nüfus, güzelliğe olan ilginin artması, hızlı dijitalleşme, enflasyon nedeniyle alım gücü düşen tüketicilerin kendini küçük şeylerle mutlu etme isteği gibi nedenlerle güzellik ve kişisel bakım pazarı büyüyor. 2024’te 158 milyar TL’ye ulaşan bu pazarın 2025 yılında yüzde 16 büyümesi bekleniyor. L’Oréal Türkiye’nin, Ipsos iş birliğiyle yaptığı araştırmaya göre 2025 yılında Avrupa güzellik pazarının büyümesine en büyük katkıyı yüzde 16 ile Türkiye yapacak. L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, pazarın adet büyümesinin yüzde 15’ler seviyesinde olduğunu ve bu rakamın yüzde iki oranında büyüyen dünya güzellik pazarının kat be kat üzerinde olduğunu belirtiyor.

Z kuşağı olarak adlandırılan genç kadınlar yeniliklere en açık grup olarak öne çıkarken, farklı ürünleri denemekten çekinmeyen Z kuşağı, denedikleri yeni ürünleri rutinlerine de ekliyorlar. Üç yıllık büyüme tahminlerinde bu kuşağın büyümeye etkisi yüzde 45 olarak belirleniyor. Makyaj kategorisindeki satılan her 10 üründen dördü Z kuşağı tarafından satın alınıyor. Diğer taraftan erkeklerin de pazarda aldığı pay artıyor. Her 10 erkekten dokuzu bir güzellik ürünü kullanıyor. Henüz pazardaki payları yüzde 15 seviyelerinde olsa da önümüzdeki üç yıllık dönemde büyümeye olan katkılarının yüzde 30 civarı olacağı öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
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