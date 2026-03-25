ARA
DOLAR
44,35
0,05%
DOLAR
EURO
51,51
0,02%
EURO
ALTIN
6758,40
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Türkiye'yi bölgesel büyümenin merkezine alıyor

2002 yıllında ABD’de kurulan Crocs, ilk etapta tekne ayakkabısı olarak tasarlanan, hafif ve suya dayanıklı modeliyle dikkat çekti. Markanın kısa sürede yaygınlaşmasında, alışılmış ayakkabı estetiğinin dışına çıkan tasarım dili kadar rahatlık odaklı malzeme tercihinin de etkisi oldu.


Zaman içinde hem günlük kullanımda hem de çalışma hayatında farklı ihtiyaçlara yanıt veren ürün çeşitliliği geliştiren Crocs, küresel ölçekte geniş bir dağıtım ağına ulaştı. Özellikle de Z ve Y kuşağıyla kurduğu bağ sayesinde konumunu korumayı başardı.

Ekonomist’in 01-14 Mart 2026 tarihli sayısından

Bugün 85’ten fazla ülkede faaliyet gösteren marka, farklı pazarlarda büyüme stratejisini yerel ortaklıklar ve perakende yatırımları üzerinden şekillendiriyor. Türkiye de bu stratejinin son yıllarda öne çıkan noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Markayı Türkiye’ye getiren European Fashion & Sports Investments Genel Müdürü Tori Romano, Crocs’un artık küresel bir yaşam tarzı markası olduğunun altını çiziyor.

Crocs’un Türkiye yolculuğunun 2017 yılında başladığını, asıl ivmenin ise 2018’de ilk mono-brand mağazanın açılmasıyla yakalandığını söyleyen Romano, bugün gelinen noktada markanın, İstanbul’daki yeni Özdilek mağazasıyla birlikte beş sezon mağazası ve 1 outlet olmak üzere toplam altı mağazaya ulaştığını belirtiyor. Ancak asıl dikkat çeken başlık, gelecek planları… Crocs, önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’deki mağaza sayısını en az üç katına çıkarmayı hedefliyor. Romano, Türkiye pazarının önemini vurgularken şunları söylüyor: “Türkiye, genç nüfusu, güçlü perakende kültürü ve global lifestyle markalarına olan ilgisiyle Crocs için yüksek potansiyel barındıran stratejik bir pazar.”

Cironun yüzde 10’u online'dan

Markanın online satışları bugün toplam cironun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor ve bu pay istikrarlı biçimde artıyor. Öte yandan perakende yatırımları da ciddi rakamlarla ilerliyor. Öyle ki yeni bir Crocs mağazası için yapılan dekorasyon yatırımı 8-10 milyon TL bandında. Bu da markanın Türkiye pazarına bakışının kalıcı büyüme üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.

“Türkiye global merkez tarafından da olumlu değerlendirilen pazarlar arasında yer alıyor. 2024 yılından bu yana 10 haneli rakamlara ulaşan ciromuz her yıl istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor” diye konuşan Romano’ya göre Türkiye, bölgesel büyüme stratejisinde önemli bir rol üstleniyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL