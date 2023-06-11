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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, 2024’te yapay zekâ tabanlı ürünlerin Türkiye’ye geleceğini ve iş ortaklarıyla ekosistemi büyüteceklerini söylüyor.

11 Haziran 2023
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’

Dünyada 1 milyar insanı metaverse’e bağlamak isteyen Meta, yapay zekâ tabanlı işlere yatırımlarını artırıyor. 

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, 2024’te yapay zekâ tabanlı ürünlerin Türkiye’ye geleceğini ve iş ortaklarıyla ekosistemi büyüteceklerini söylüyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu şirketlerinden olan Meta’nın dört ana işi olan Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger’ı ayda 3,81 milyar insan kullanıyor.  2022 son çeyreğinde globalde 32,2 milyar dolar gelir elde eden Meta, Türkiye’de de büyümesini sürdürüyor. 

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, Türkiye’de KOBİ ve start up’ları destekleyecek programları devreye alarak onların Meta platformlarını kullanarak işlerini büyütmesini ve ihracatı artırmalarını sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. İlke Toptaş, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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