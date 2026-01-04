Yapısal reformlar olmadan olmaz

Değerli okurlar,

28 Aralık’ta piyasaya çıkan Ekonomist Almanak sayımızı özel olarak hazırladık. 29 Ocak tarihine kadar piyasada olacak olan arşiv niteliğindeki bu dergimizin ana mesajı, 2026 yılının da kolay olmayacağı, hükümetin para politikalarının yanında yapısal reformlarla da ekonomiyi desteklemesi gerektiği yönündeydi. İş dünyasından sivil toplum örgütlerinin liderlerine kadar tüm kesimlerin ekonomi yönetimine mesajları vardı.

Şimdi 2026’nın ilk sayısıyla karşınızdayız. Ekonomi yönetiminin başındaki isim T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ekonomist dergisine özel olarak yaptığı değerlendirmeleri, geniş kapsamlı olarak vererek siz değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. Mehmet Şimşek, dünya ekonomisinden Türkiye ekonomisinin karnesine, ekonomi politikalarından yapısal reformlara kadar geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu. Şimşek, yaptığı açıklamalarla iş dünyasına ve kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Öncelikle şunu söyleyeyim,

Sayın Bakan ile tanışmamız Merrill Lynch’ın gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ekonomik ve stratejik araştırmalar bölümü başkanlığı dönemine uzanıyor. Kendisinin bilgi ve görüşlerine başvurur, haberlerimizde yer verirdim. O dönemden bu yana takip ettiğim bir isim. Biliyorum ki kendisi de iş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıların farkında. Tabii yönetmesi gereken büyük bir enflasyon sorunumuz da var.

Bu notları düştükten sonra Bakan Şimşek’in dikkatimi çeken açıklamalarına yer vermek istiyorum: “2026 yılı için birinci önceliğimiz, uyguladığımız politikalarla elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek. Bu kapsamda dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi, mali disiplinin tavizsiz biçimde devamı ve cari dengenin sürdürülebilir bir patikada ilerlemesi, temel hedeflerimiz olmaya devam edecek.” “Makroekonomik istikrarı, sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olarak görüyoruz. 2026 yılı için ikinci önceliğimiz ise yapısal dönüşümü hızlandırmak. Aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi teşvik ederken; yeşil ve dijital dönüşümü büyüme stratejimizin ayrılmaz bir unsuru olarak ele alıyoruz.”

Bu sayımızda yatırımcılar için de kapsamlı bir çalışma hazırladık. Aracı kuruluşların ve portföy yönetim şirketlerinin uzmanlarının 2026 ilk çeyrek piyasa beklentilerini ve yatırımcılara tavsiyelerini derledik. derledik. Son bir not, 6 Ocak 1991 tarihinden bu yana yayında olan dergimiz 35 yaşında. 35 yıldır dergimize emeği geçen tüm Ekonomist dergisi çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Hepimizin yeni yılı kutlu olsun.

İyi okumalar…