Yerli fintek girişimi globalde büyüyecek

Bir şirketiniz var ve e-ticaret yapıyorsunuz. Varsayalım ki bir sipariş kapsamında bin TL’lik bir ürün alınıyor. Elinizdeki ürünü kargoya veriyorsunuz. Ancak kötü niyetli bir müşteri, şaibeli işlem olduğu gerekçesiyle bankadan para iadesi talep ediyor. Banka da müşteriye parayı geri veriyor. Bu sırada siz de ilgili malı, kargo masrafına da katlanarak, müşteriye çoktan sağlamış oluyorsunuz. Dahası, buradaki dolandırıcılık barındıran işlemi anlamlandırmaya veya bununla mücadele etmeye çalışırken, ilave maliyetler üstleniyorsunuz. Böylece sizin işletmeniz bin TL kazanacakken, para kazanmadığı gibi, üstüne bir de para kaybediyor.

Ekonomist’in 14 - 27 Eylül 2025 tarihli sayısından

Yenilikçi fintek girişimi Paywall’un Fraud LLM sistemi, tam da burada devreye giriyor. Paywall’un geliştirdiği Fraud LLM, bu gibi işlemleri yapay zekâyla tespit ediyor ve engelliyor. Bunu da işlemi yapan kişinin yaşadığı yer, IP adresi, işlem saati, sipariş tutarı, alınan ürün gibi çok çeşitli parametreleri kontrol ederek mümkün kılıyor.

15 MİLYON DOLARLIK DEĞERLEME

2023 yılında idacapital’den 7 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını alan Paywall, bu yatırımı büyüme yolculuğunu desteklemek ve teknolojik altyapısını güçlendirmek için kullandı ve kısa bir süre içerisinde fintek sektörünün önemli oyuncularından biri hâline geldi. Yeni bir yatırım turu sürecinde olduklarını söyleyen Paywall Kurucu Otağı ve CEO’su Arif Ferah, alacakları bu yeni yatırımı da yeni ürünlerinin derinleşmesi için kullanacaklarını belirtiyor. Ferah, özellikle de yapay zekâ alanındaki projelerine daha fazla yatırım yapmak istediklerini vurguluyor. Şu anda şirketin 15 milyon dolarlık bir değerlemeye sahip olduğunu belirten Ferah, 2026 yılında daha geniş bir coğrafyaya yayılmak istediklerini kaydediyor. Ferah, “Vizyonumuz yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı değil. Global ölçekteki işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yeni nesil iş modelleri geliştirmek en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor” diyor.

DOĞU AVRUPA HEDEFİ

Zira Paywall, bugün itibarıyla 65 farklı ülkeden ödeme alabiliyor. 2025 itibarıyla uluslararası büyüme stratejisi kapsamında yol aldıklarını belirten Ferah, şöyle devam ediyor: “Macaristan’ı Doğu Avrupa’ya açılmak için bir merkez olarak belirledik. Macaristan’dan başlayarak Polonya, Romanya, Slovakya, Yunanistan olarak genişlememizi devam ettirmek istiyoruz. Polonya fintek pazarı 197 milyar dolar, bizimkisi ise 497 milyar dolar. Polonya, Doğu Avrupa’nın fintek hub’ı olarak geçiyor. Bizim katmanlı yapımız buraya oldukça uyumlu. ABD gibi zorlu bir pazara girmemiz ise öncelikle Avrupa pazarında rüştümüzü ispat etmekle mümkün olabilir.”