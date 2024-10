“Yerli markaları ABD pazarına açıyoruz”

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, 330 milyonu aşan nüfusuyla girişimciler ve yatırımcılar için pek çok iş fırsatı sunuyor. Ancak sıkı bir rekabetin olduğu pazara doğru stratejilerle girmek büyük önem taşıyor. Uzun yıllardır New York’ta yaşayan seri internet girişimcisi ve dijital stratejist Bashak İlhan, Amerika pazarına açılmak isteyen markaların desteğe ihtiyacı olduğunu görerek bu alana yatırım kararı aldı. “Kendi girişimlerimde ihtiyaç duyduğum desteği ve doğru rehberliği ararken fark ettim ki, markaların yurtdışına açılırken kapsamlı bir stratejiye ve güvenilir bir partnere ihtiyacı var. Bu motivasyonla, her türlü pazarlama, operasyon ve strateji ihtiyacını karşılayabilecek bir ajans oluşturmak istedim” diyen İlhan, bugüne kadar 100’ün üzerinde markaya danışmanlık verdi. Ticaret Bakanlığı’nın ihracatı teşvik etmek için firmalara birçok destek sağladığına dikkat çeken İlhan, ABD pazarına girmek isteyen markaların strateji ve markalaşmaya dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Ben Bashak İlhan, seri internet girişimcisi, dijital stratejist ve e-ticaret uzmanıyım. Şu ana kadar 3’ü Amerika’da olmak üzere dört şirket kurdum ve bunlardan ikisini milyon dolar değerinde başarılı bir şekilde sattım. 2014’ten bu yana Amerika’da üç farklı eyalette faaliyet gösteren Road Global isimli perakende yönetim ajansımın kurucusu ve CEO’suyum. Aynı zamanda Road Akademi ile girişimcilere ve markalara yönelik eğitimler veriyorum. Amerika pazarındaki geniş tecrübemle, markaların global arenada başarıya ulaşmaları için stratejiler geliştiriyor ve yol gösteriyorum.

Road Global ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Road Global’i 2014 yılında New York’ta kurdum. Kendi girişimlerimde ihtiyaç duyduğum desteği ve doğru rehberliği ararken fark ettim ki, markaların yurtdışına açılırken kapsamlı bir stratejiye ve güvenilir bir partnere ihtiyacı var. Bu motivasyonla, her türlü pazarlama, operasyon ve strateji ihtiyacını karşılayabilecek bir ajans oluşturmak istedim. Girişimcilerin Amerika’da başarıya ulaşmaları için gereken her türlü desteği sağlayan bir ekosistem yaratmayı hedefledim. Road Global, tam da bu ihtiyaçlara yanıt veren ve markaların Amerika pazarına doğru adımlarla girmesini sağlayan bir çözüm platformu olarak doğdu.

Bugüne kadar kaç markayı Amerika’ya açtınız?

Road Global olarak bugüne kadar 100’den fazla markaya danışmanlık verdik. Ancak bu markalar arasında sabır gösterip uzun vadeli başarıyı yakalayan 10 marka, şu anda Amerika’da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bizim için önemli olan, markaların pazardaki zorluklara karşı dirençli olması ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeleri.

Nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Öncelikle bulunduğumuz pazarı çok iyi tanıyoruz ve her marka için özelleştirilmiş bir yol haritası çiziyoruz. İlk adımda, bize gelen markayı derinlemesine anlamaya çalışıyoruz: mevcut durumu, başarıları, büyüme potansiyeli gibi unsurlar bizim için çok önemli. Ardından, Amerika pazarında markaya uygun olan segmenti, rakipleri, fiyatlandırma stratejisini ve koleksiyonları analiz ederek bir satış stratejisi oluşturuyoruz. Strateji belirledikten sonra bu planı hayata geçirmek ve günlük operasyonları yönetmek bizim asıl işimiz.

Türk markaları için Amerika’daki fırsatlar nelerdir? Hangi sektörler öne çıkıyor?

Amerika, çok büyük ve satın alma gücü yüksek bir pazar. Ancak bu pazara giriş asla kolay değil; rekabet oldukça yüksek. Yine de doğru stratejiyle giriş yapıldığında, Amerika istikrarlı ve sürdürülebilir bir pazar sunuyor. Son beş yılda özellikle tekstil sektöründe büyük fırsatlar gördük. Bunun yanında, mobilya, inşaat malzemeleri, gıda ve tüketim ürünleri de Amerika’da Türk markalarının başarı gösterebileceği sektörler arasında. Markalar bu pazara giriş yaparken, rekabetin yoğun olduğunu bilerek sağlam adımlarla ilerlemeli.

Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi nedir?

Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi son yıllarda önemli bir ivme kazandı. 2022 yılı itibarıyla ticaret hacmi 32.4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’nin Amerika’ya en çok ihraç ettiği ürünler arasında otomotiv, tekstil, tarım ürünleri, makineler ve beyaz eşyalar bulunuyor. Amerika’nın Türkiye’ye ihracatında ise tarım ürünleri, kimyasallar, uçak ve havacılık ekipmanları, enerji ürünleri öne çıkıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hızla artmasına rağmen, potansiyelin daha da yüksek olduğunu düşünüyorum.

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği destekler nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, ihracatı teşvik etmek için firmalara birçok destek sağlıyor. Yurtdışı pazar araştırması, fuar katılımı, marka tescili ve tanıtım faaliyetleri gibi birçok alanda firmalara finansal teşvikler sunuluyor. Özellikle yurtdışı fuar katılımlarında stand, ulaşım ve tanıtım masraflarını karşılayan bu destekler, Türk firmalarının uluslararası arenada kendilerini tanıtmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, firmaların e-ticaret platformlarına üyelik ve yurtdışında ofis açma gibi masrafları için de teşvikler bulunuyor.

Amerika pazarına açılmak isteyen markaların dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Amerika pazarına girmeyi planlayan markalar için en önemli iki nokta strateji ve markalaşma. Bu konuları hafife almamaları gerekiyor. Strateji tam olarak oturmadan ve markalaşma süreci tamamlanmadan pazara giriş yaparsanız, rekabet içinde yerinizi bulmak neredeyse imkansız hale gelir. İkinci olarak, mevcut pazarlarınızdaki başarıları unutmanız gerekebilir. Türkiye’de çok iyi satan bir ürün, Amerika’da aynı başarıyı yakalamayabilir. Burada önemli olan, pazara gireceğiniz ülkenin tüketici taleplerine uyum sağlamak ve onlara yönelik çözümler üretmek.

Road Akademi’den bahsedebilir misiniz? Kaç kişiye eğitim verdiniz, hedefleriniz nelerdir?

Road Akademi’de şu ana kadar 5 bin’den fazla öğrenciye Amerika’da e-ticaret konusunda eğitim verdim ve online derslerim hâlâ sitemizde yayında. Amacım, girişimcilerin kulaktan dolma bilgilerle hareket edip Etsy ya da Amazon gibi platformlarda yanlış adımlar atarak para kaybetmelerini önlemek. Doğru soruları sorabilmek için bile konuya hakim olmanız gerekiyor. “5 Adımda Amerika’da Şirketinizi Kurun” adını verdiğim eğitim, temel bilgileri vererek nereden başlamanız gerektiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra Amerika’da girişimci olmak, dijital marka kurmak, pazar yerleriyle çalışmak gibi konularda hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti veriyorum. Hedefim, daha fazla girişimcinin doğru bilgiyle hareket edip Amerika pazarında başarıya ulaşmasına yardımcı olmak.

Üç ana başlıkta hizmet veriyor

Strateji: Markaların yol haritasını belirliyor, şirket yapısını şekillendiriyor ve kapsamlı pazar araştırmaları yapıyor. Markanın mevcut durumu, potansiyel büyüme gücü ve pazardaki konumunu analiz ediyor. Tasarım: Markalaşma sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü yaratıcı tasarım hizmetini sunuyor. Logo, marka kimliği, Shopify tabanlı e-ticaret siteleri, katalog tasarımları gibi her aşamada yanlarında oluyor. Satış ve Operasyon: Markaların Amerika’da başarılı olabilmesi için satış kanallarını optimize ediyoruz, depo ve lojistik süreçlerini yönetiyor. Ayrıca, operasyonun tüm detaylarını yürütüyor, markanın büyüme süreçlerini destekliyor.

