Yerli üretim için ‘korumacılık’ talebi

Bu yılı üretimde yüzde 5, ihracatta ise yüzde 40’ı bulan gerilemeyle kapatacak olan çelik sanayii, gelecek yıldan ise umutlu. Sektör, çelik ürün ithalatına karşı alınacak tedbirlerle yurtiçi talebin yerli üretime kaymasını ve bunun sektörün performansına olumlu yansımasını bekliyor.

Çelik sanayii 2023’ü üretim ve ihracatta önemli bir gerilemeyle kapatıyor. Sektörün 2022 yılında başlayan zorlu süreci bu yıl da devam ederken, sektör temsilcileri yurtiçi talebin yine yerli üreticilerden sağlanması yönünde alınacak tedbirlerle 2024’te yine yükselişe geçilebileceğini öngörüyor.

2022 yılında sektör üretimde yüzde 13’lük gerileme yaşamışken bu yıl da üretimdeki kaybın devam ettiği ve üstüne yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüşün daha eklendiği görülüyor.

Bu yılın 33,5 milyon ton civarında bir üretimle kapanması bekleniyorken, ihracatta da ABD ve AB’nin korumacı önlemleri, daralan talep ve döviz kurundaki baskılamanın da etkisiyle satışların pek iyi gitmediği görülüyor.

2023 yılının ilk 10 ayında çelik ürünleri ihracatında yüzde 36,4, ham çelik üretiminde ise yüzde 8,8 azalış varken, ithalat ise yüzde 18,8 oranında artış gösterdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.