Yıllık cari açık 30 milyar TL’yi aştı

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, 2 milyar 106 milyon dolara fazla verdi. Böylelikle yıllıklan-dırılmış cari işlemler hesabında 31,84 milyar dolar açık oluştu.

TCMB'den yapılan açıklamada, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedilerek, şu bilgiler verildi: "Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.381 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.957 milyon ABD doları olmuştur. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 849 milyon ABD doları net çıkış ve 46 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir."



BÜTÇE AÇIĞI 500 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Öte yandan merkezi yönetim bütçesi, mart ayında 209 milyar TL açık verirken; böylelikle 2024 yılının ilk çeyreğinde bütçe açığı 500 milyar TL'yi aştı.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 150,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 637,2 milyar TL ve bütçe açığı 513,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 900,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 263 milyar TL oldu.

