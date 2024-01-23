Yıllık cari açık 50 milyar dolara dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, cari açık kasımda 2,72 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi cari açığın kasımda 1,6 milyar dolar olması yönündeydi.

Eylül ve ekim aylarında fazla vermiş olan cari işlemler hesabı, ocak-kasım döneminde 43,61 milyar dolar açık vermiş oldu. Yıllıklandırılmış cari açık ise 49,62 milyar dolar oldu. Kaynağı belirsiz para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kaleminde kasımda 1,94 milyar dolar çıkış yaşandı.

Ocak-kasım döneminde söz konusu kalem 10,05 milyar dolar eksi yazarken, cari işlemler hesabı ekim ayında 186 milyon dolar fazladan 10 milyon dolar fazlaya revize edildi.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA VERDİ

TCMB'den yapılan açıklamada, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 2 milyar 153 milyon dolar fazla verdiğine işaret edilerek, "Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 347 milyon dolar olmuştur" denildi. Bu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olarak kaydedilirken, portföy yatırımları 5 milyar 367 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiş oldu.

RESMİ REZERVLERDE ARTIŞ

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Öte yandan yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve TL cinsinden 162 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 591 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörlere 51 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirilirken, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 3 milyar 957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım yaptı.

Bu arada, TCMB verilerine göre rezervler 12 Ocak haftasında 139,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 139,6 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervler aynı dönemde 29,5 milyar dolar oldu.

Bir önceki hafta net rezervler 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. TCMB'nin swap hariç net rezervi ise geçen hafta eksi 39,3 milyar dolar oldu.

