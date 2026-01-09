Yük Taksi modeliyle Avrupa’da büyüyecek

Ekspres taşımacılıkta geliştirdiği Yük Taksi modeliyle Avrupa pazarında ivme yakalayan Eyüp Lojistik, yeni yatırımlar ve satın almalarla büyümesini hızlandırmaya hazırlanıyor. Eyüp Lojistik’in son yıllarda geliştirdiği ve sektörde fark yaratan ekspres ‘Yük Taksi’ modeli, grubun büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Minivan araçlarla gerçekleştirilen bu hizmet sayesinde tekstil, otomotiv tedarik sanayi, makine parçaları ve gıda başta olmak üzere ihracat yükleri ortalama üç günde kapıdan kapıya Avrupa’ya teslim ediliyor. Yük Taksi hizmetine olan ilginin hızla arttığını vurgulayan Eyüp Bartık, “Bugün Avrupa’nın neresinden bizi ararsanız arayın, maksimum 6 saat içinde yüklemeyi garanti ediyoruz. İster Barselona ister Köln ister Trabzon olsun aynı hızla çalışıyoruz. Minivan araçlarla verdiğimiz Yük Taksi hizmetimize olan talep bu yıl yüzde 50’nin üzerinde arttı” dedi. Bugün grubun gelirlerinin yüzde 20’si Yük Taksi hizmetinden geliyor.

İtalya'da şirket kurdu

Eyüp Lojistik’in minivan filosu henüz TIR sayısının altında olsa da sefer sayısının TIR taşımalarının yaklaşık beş katına ulaştığı belirtildi. Halihazırda 300 adet minivan araca sahip olan şirket, 2026 yılında bu sayıyı 500’e çıkarmayı hedefliyor. Avrupa’da minivanlar daha çok ülke içi taşımacılıkta kullanıldığını belirten Bartık, buradaki potansiyeli görerek Avrupa pazarına yatırıma odaklandıklarını vurguladı. Eyüp Lojistik’in ana odağının Türkiye’nin ihracat ve ithalat taşımaları olduğunu belirten Bartık, artan talep doğrultusunda Avrupa içi ara taşımalar için de yapılanmaya gittiklerini söyledi. Bu kapsamda iki ay önce İtalya’da şirket kurduklarını, 2025 yılı içinde de Almanya’da şirketleşmeyi planladıklarını belirten Bartık, sözlerine şu şekilde devam etti: “Genel dağıtım merkezimiz Türkiye’de olacak.

Avrupa’daki şirketleri kendi şirketimiz gibi kullanacağız. Bu yapılanmanın temel nedeni kabotaj kurallarına takılmadan operasyon yürütmek . Kabotaj sorunu olmasa farklı ülkelerde şirket kurmaya ihtiyaç duymazdık.” Önümüzdeki iki yıl içinde grubun toplam cirosunun yüzde 80’inin Avrupa kaynaklı olmasının öngörüldüğünü belirten Bartık, bu büyümenin grup şirketi Oregon’un geliştireceği dijital platformla destekleneceğini ifade etti.

25 milyon dolar yatırım

Sektörde kârlılıkların ciddi şekilde baskı altında olduğuna dikkat çeken Bartık, 2025 yılının talebin daraldığı, rekabetin arttığı bir dönem olduğunu belirtti. Buna rağmen Eyüp Lojistik’in farklı iş modelleriyle büyümeyi başardığını ifade eden Bartık, “2025 yılında ciromuzu dolar bazında yüzde 25 artırdık. Karlılık oranımız yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Bunu, özellikle Yük Taksi gibi katma değerli işler sayesinde sağladık” dedi.

Eyüp Lojistik Şirketler Grubu, 2026’ya kadar olan dönemde yatırım temposunu artırmayı planlıyor. Bu yıl yalnızca Eyüp Lojistik özelinde 5 milyon dolar, grup genelinde ise 25 milyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Sektörde bir küçülmeden ziyade konsolidasyon süreci yaşandığını belirten Bartık, “Büyüklerin küçüklere katıldığı bir dönemdeyiz. Biz bu süreci doğru yatırımlar ve güçlü bir vizyonla fırsata çevirmek istiyoruz” dedi.

Lojistik sektörünün Uber'i olacak

Grubun en dikkat çekici projelerinden biri ise lojistik sektörüne yönelik finansman şirketi. Sektörde uzun yıllardır hissedilen finansman ihtiyacına köklü bir çözüm sunma hedefiyle yola çıkan şirket, bu kapsamda BDDK’ya başvuruda bulundu. Finansman şirketinin; kamyon, römork, yedek parça, sigorta ve yük bedellerine kadar geniş bir alanda sektöre destek sunması planlanıyor. “Amacımız sektörün parasının sektörde kalması” diyen Bartık, bu yapının dijital yük borsası ve grup şirketlerinden Oregon tarafından geliştirilen dijital platformla entegre çalışacağını söyledi. Platformda hem yük sahibinin hem de taşıyıcının muhatabının Oregon olacağını vurgulayan Bartık, lojistiğin bir anlamda ‘Uber’i olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eyüp Lojistik Grubu’nun büyüme stratejisinde satın almalar önemli bir yer tutuyor. Bartık, bu hafta bir denizcilik şirketiyle satın alma görüşmelerinde imza aşamasına gelindiğini açıklayarak, “Yatırımlarımızı denize de taşıyoruz. Türkiye’de ve farklı alanlarda yeni satın almalar gündemimizde” dedi.

Vize sorununa emekli çözümü

Yük Taksi operasyonlarında karşılaşılan sürücü ve vize sorununa da özgün bir çözüm geliştirdiklerini anlatan Bartık, yeşil pasaport sahibi emekli devlet memurlarını şoför olarak istihdam etmeye başladıklarını söyledi. Bu modelin sürdürülebilir olduğunu vurgulayan Bartık, “Her gün çok sayıda başvuru alıyoruz. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da şoförlük için başvuru alıyoruz. Hem sürücü ihtiyacını çözdük hem de sosyal fayda yaratan bir sistem kurduk. Aynı zamanda TIR sürücü açığını kapatmaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor” dedi.