Yurt dışında büyüyerek ciroyu 3 kat artıracak

Temelleri 1979 yılında Celal Aras tarafından atılan Aras Holding, bugün Baran Aras liderliğinde lojistik, dağıtım ve teknoloji odaklı yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Holding, 2025 yılını 3 milyar TL ciroyla kapatmayı planlarken, 2026 yılında yüzde 20 büyüme öngörüyor. Holding olarak beş yılda beş kat büyüme hedefini geride bıraktıklarını söyleyen Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, yeni beş yıllık hedefleri kapsamında ciroyu üç katına çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından
FİLOSUNU YÜZDE 20 BÜYÜTECEK
Grubun lokomotifi Fillo Lojistik üzerinden yatırımlarını hızlandıran Aras Holding, 2026 yılı için 30 milyon TL’lik yeni yatırım planlıyor. Bin 500’ü aşkın çalışanı ve bin 500 araçlık filosuyla Türkiye genelinde yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Fillo Lojistik, 2024 yılını yüzde 20 büyümeyle kapattı. Şirketin toplam araç yatırımları bugün 110 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda. 2026’da yapılacak 30 milyon TL tutarında yatırımla mevcut filonun da yüzde 20 oranında büyütülmesi hedefleniyor. Lojistikte yeni iş alanlarına girerek yatırım yelpazesini genişlettiklerini söyleyen Aras, “Bu yıl hayata geçirdiğimiz yeni aktarma yatırımı ile birlikte tehlikeli madde ve palet taşımacılığına girdik. Hızlı teslimatta çıtayı yükseltmek isteyen şirketimiz, dijital altyapı yatırımlarıyla pazarda öncü olmayı hedefliyor” diyor.
DOĞUDA YENİ ÜS KURACAK
Önümüzdeki yıl parsiyel taşımacılığı yurt dışına açmayı planlayan şirketin hedef pazarları arasında Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan öne çıkıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu’da yeni bir lojistik üs kurmayı planladıklarını söyleyen Aras, “Türkiye’den Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelere yapılan e-ticareti yönetmek istiyoruz. Bu alana talibiz. Bölge ciddi bir potansiyel barındırıyor” diyor.
Şirketin dijital altyapıya yönelik 3 milyon Euro’luk teknoloji yatırımının yüzde 70’i, 2025’in ilk yarısı itibarıyla hayata geçirildi. 33 lojistik merkezini konveyör ve kamera okutma sistemleriyle donatmayı hedefleyen şirket, bu yatırımla paketlerin tüm hareketlerini uçtan uca ve anlık olarak izleyebilecek bir altyapı kuruyor.
Gıda işine girme planı var
Ağırlıklı lojistik sektörü yatırımlarıyla öne çıkan Aras Holding, dijital dönüşümde grup şirketi Rush Bilişim’le büyüyor. Rush Bilişim, dijital dönüşüm süreçlerini yöneten teknoloji merkezi konumunda. Arlo ise araç ve sürücü tedarikine odaklanarak sektöre esneklik ve verimlilik kazandırıyor. Baran Aras’ın gündeminde yeni sektörlere girmek de var. Aras, “Benim hep içimde ukdedir gıda, turizm işine girmek. O alanda yatırımlar düşünüyoruz. Biraz Türkiye ekonomisinin biraz da bizim ilerlememize göre seneye hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yurt dışından yeni marka getirmek hedeflerimiz arasında” diye konuşuyor.