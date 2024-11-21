Volkswagen'in modüler elektrikli araç platformunda (MEB) inşa edilen ve markanın ilk tamamen elektrikli SUV'u olma özelliğine sahip modeli ID.4, bu hafta Türkiye’de satışa çıktı. İşte modelin fiyatı ve markadan yapılan açıklamanın detayları...





1 TASARIM Markanın açıklamasına göre ID.4’ün dış tasarımı yumuşak geçişler ve keskin hatlarla şekillendi. Açıklamaya göre tasarım, aerodinamik açıdan 0,28 Cd’lik sürtünme katsayısıyla yolda verimli ve dinamik bir performans vadediyor. 4,58 metre uzunluğundaki ID.4, Volkswagen’in modüler elektrikli araç platformu (MEB) üzerine inşa edilmiş. Arka koltuk sırtlıklarının pozisyonuna göre, bagaj hacmi 543 ile 1.575 litre arasında değişebiliyor. Ayrıca, standart olarak sunulan tavan rayları, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı “Easy Open/Close”, bagaj ağı ve bagaj ayracı gibi pratik donanımlar mevcut.

2 İki ekran ve akıllı sesli komut asistanı “IDA” ID.4’ün iki ekrana dayanan ekran ve kullanım konseptinde geleneksel gösterge tablosunun yerini alan 5,3” büyüklüğündeki ekran sürücünün doğrudan önünde yer alırken, 12,9” merkezi ekran ise dokunmatik bir bilgi-eğlence arayüzü sunuyor. Açıklamaya göre ID.4’ün akıllı sesli komut asistanı "IDA" ise sürücüsüne ve yolcusuna, sesli komutlarla aracın tüm fonksiyonlarını dijital mikrofonlar sayesinde algılayıp yönetme kolaylığı tanıyor.

3 Standart IQ. Drive Sürüş Asistan Sistemleri Standart olarak sunulan gelişmiş sürüş asistan teknolojileri arasında; Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” ve Çevresel Görüş Sistemi “Area View” yer alıyor. Sürücü ve yolcu güvenliğini artırmak için ise araçta standart olarak sunulan Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Arka Trafik Asistanı “Rear Traffic Assist” ve Proaktif Yolcu Koruma Sistemi; ID.4’te öne çıkan güvenlik ekipmanları arasında.

4 Batarya ve şarj seçenekleri Açıklamaya göre batarya, ekstrüde ve döküm profillerden yapılmış bir alüminyum yapı ile korunuyor ve bu yapı, araca monte edilerek gövdenin dayanıklılığını artırmak hedefleniyor. Markanın paylaştığı bilgilere göre sıkıştırılmış alüminyum bölümlerden oluşan bu sağlam yapı, olası bir kaza durumunda batarya sistemini güvence altına almayı, ciddi bir çarpışma anında batarya enerjisinin kesilmesini amaçlıyor. Açıklamada şu bilgiler paylaşılıyor: "Bataryayı koruyan soğutma sistemi, batarya modüllerinin sıcaklığını optimize etmek için su kanalları içeren bir taban plakası kullanıyor. Termal yönetim sistemi, bataryayı her koşulda yaklaşık 25°C sıcaklıkta tutarak, yüksek güç çıkışı, hızlı DC şarj ve uzun bir batarya ömrü sağlıyor. Volkswagen, bataryanın sekiz yıl veya 160.000 km kullanım sonunda (hangisi önce biterse) orijinal kapasitesinin en az yüzde 70’ine sahip olacağına dair garanti veriyor".

5 Motor, menzil ve şarj kapasiteleri ID.4, Türkiye’de 125 kW (170 PS) elektrikli motora sahip Pure versiyon ile müşterilerle buluşuyor. ID.4 Pure, 52 kWh net batarya kapasitesine sahip olup, WLTP birleşik çevrimine göre 354 km elektrikli menzil sunuyor. Markanın açıklamasına göre şehir içi kullanımda ise bu menzil 455 km’ye kadar çıkabiliyor. ID.4’ü 11 kW’lık AC şarj cihazlarıyla şarj etmek mümkünken, batarya DC şarj cihazı ile maksimum 145 kW‘lık şarj kapasitesiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e 25 dakikada şarj edilebiliyor.