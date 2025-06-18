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'Türkiye'de yılın otomobili' belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmada "Türkiye'de Yılın Otomobili" kategorisinde "BYD SEAL U" modeli ödül aldı.

18 Haziran 2025 | 09:13
Son Güncellenme: 18 Haziran 2025 | 11:44
'Türkiye'de yılın otomobili' belli oldu

"Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" yarışmasının ödül töreni, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlendi. Törende, "Türkiye'de Yılın Otomobili", "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi", "Yılın Basın Lansmanı" ve bu yıl ilk kez verilen "Yılın Premium Otomobili" ödülleri sahiplerini buldu.

  • Yarışmada, 64 OGD üyesi, uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplam 2 bin 690 puan alan "BYD SEAL U", "Türkiye'de Yılın Otomobili" kategorisinde ödüle layık görüldü.
  • Otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü, Renault'un Duster modeli için gerçekleştirdiği "Kendi Lansmanını Yap" konsepti kazandı.
  • "Yılın Tasarımı" ödülü Kia EV3'e ve "Yılın İnovatif Projesi" ödülü elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle Renault Rafale modeline verildi.
  • "Yılın Premium Otomobili" kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT ödüle layık görüldü.

- "Kıyasıya bir rekabet yaşandı"

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünün, artık sektörde bir referans noktası olmasının yanı sıra adeta bir marka haline geldiğini belirtti.

Sandık, şunları söyledi:

"Bu yılki yarışma şimdiye kadar gördüğümüz en çekişmeli yarışmalardan biriydi. Kıyasıya bir rekabet yaşandı ve tüm finalist otomobiller, kendi sınıflarında öne çıkan, iddialı modellerdi. Bu nedenle seçim yapmak bizim için oldukça zordu. Oylama sonucunda 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilen BYD markasını tebrik ediyorum."

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da Türkiye'de kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını kaydetti.

Yarışmada, SEAL U modelinin "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilmiş olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurgulayan Ergun, "Bu vesileyle hem bu değerli organizasyon için OGD'ye hem de bu modeli bu seviyeye getiren öncelikle müşterilerimize, sonra bayilerimize, sonra birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 42 aday otomobil yarıştı

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 42 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı.

Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

İkinci etapta ise BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster finale kaldı.

BYD, birinci seçilen SEAL U modeli için " Türkiye'de Yılın Otomobili" logosunu, 1 yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

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