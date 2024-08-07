16 yaşından itibaren kullanılabiliyor: Fiat satışa çıkarttı, fiyatını duyurdu

Fiat Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu. İşte şirketten yapılan açıklamaya göre aracın özellikleri ve lansmana özel satış fiyatı

1 FIAT TOPOLINO DOLCEVITA Markanın açıklamasına göre Yüzde 100 elektrikli Topolino Dolcevita, özel tasarımlı açılır tavan, hasır halatlı kapı, gümüş görünümlü detaylar ve aksesuar olarak tercih edilebilecek duş takımıyla geliştirildi.

2 1936'DA SATIŞA SUNULMUŞTU Fiat'ın ilk olarak 1936'da ikonik Fiat Topolino, modern teknolojilerle yeniden yorumlandı. Model, şehir içi yaşama hitap ediyor.

3 ÖZELLİKLER Topolino Dolcevita'nın özellikleri arasında ön ve arka LED farlar, gümüş detaylar, vintage tasarımı aynalar, özel jant kapakları, siyah paspaslar ve telefon tutucu yer alıyor. Arka taşıma ünitesi ve Dolcevita Box'ın standart olarak sunulduğu modelin aksesuar listesinde duş takımına ek olarak Topolino Fan, Topolino Badge, JBL Go hoparlör ve güneşlik bulunuyor.

4 UZUNLUK VE HIZ Topolino Dolcevita, Türkiye'de martta kapalı versiyonuyla satışına başlanan Topolino modeliyle aynı teknik özellikleri taşıyor. Elektrikli araç olan Topolino Dolcevita, özel mint yeşili rengiyle geliyor. 2,53 metrelik uzunluğa sahip Fiat Topolino Dolcevita saatte 45 kilometrelik güvenli maksimum hıza sahip. Ev tipi prizlerle 4 saatin altında şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan model, 75 kilometreye varan menzil sunuyor.

5 16 YAŞINDAN İTİBAREN KULLANILABİLİYOR Markanın açıklamasına göre Yüzde 100 elektrikli bir model olan Topolino, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.

6 SATIŞ FİYATI NE KADAR? Fiat showroomlarında ve internet sitesinde yerini alan yeni Topolino Dolcevita, tanıtıma özel 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

7 FIAT TOPOLINO DOLCEVITA