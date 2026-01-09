18 Ocak'a kadar sürecek: Brüksel Otomobil Fuarı kapılarını açtı! İşte o araçlar...

Fuar, birçok dünya ve Avrupa prömiyerine ev sahipliği yapıyor:

Stellantis Grubu: 11 marka (Alfa Romeo, Peugeot, Fiat, Opel vb.) ve 62 araçla gövde gösterisi yapıyor.

Peugeot 408: Yenilenen fastback tasarımıyla dünya prömiyerini yaptı.

Opel Astra: Yeni nesil modeliyle sahne aldı.

Maserati: Tamamen elektrikli Grecale Folgore ve lüks modelleriyle dikkat çekiyor.

Lancia: Ralli dünyasına dönüşü simgeleyen Ypsilon HF Integrale modelini ilk kez sergiledi.

Kia: Avrupa için tasarlanan kompakt elektrikli SUV modeli EV2'yi tanıttı. Ayrıca EV3, EV4 ve EV5 modellerinin yüksek performanslı GT versiyonlarını sergiliyor.

Hyundai: Markanın ilk tam elektrikli MPV modeli olan STARIA Elektrik fuarın yıldızlarından biri oldu. Ayrıca Türkiye'de üretileceği konuşulan IONIQ 3'ün ön gösterimi niteliğindeki Concept THREE büyük ilgi gördü.

BYD: Çinli dev, 9 farklı modelle fuara katılarak Avrupa pazarındaki iddiasını güçlendirdi.