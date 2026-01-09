18 Ocak'a kadar sürecek: Brüksel Otomobil Fuarı kapılarını açtı! İşte o araçlar...

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da düzenlenen fuar ziyaretçileri ağırlamaya başladı.
Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce farklı araç yer alıyor. Fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıktı.
Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, BYD, Lotus, Zeekr, Xpeng, MG, Jeep, Kia, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Lexus, Porche, Maserati ve Lamborghini gibi çok sayıda lüks otomobil de beğeniye sunuldu.
Fuarda bir kısmı ilk kez sergilenen yüzlerce farklı model araç hakkında geniş bilgilendirmelerle birlikte araçların satışları da gerçekleştiriliyor.
Fuarda, çeşitli motosikletler ile bazı otomobil modellerinin sürüşlerinin denenebildiği simülasyon alanları da yer alıyor.
Bu yıl 300 bin ziyaretçinin beklendiği, 67 otomobil ve ticari araç üreticisinin katıldığı fuar 18 Ocak'ta sona erecek.
Fuarın açılış günü olan 9 Ocak'ta, otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "European Car of the Year 2026" (Avrupa'da Yılın Otomobili) kazananı açıklandı. Finalistler arasında Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 E-Tech ve Škoda Elroq gibi güçlü modeller yer alıyor.
Bu yılki fuar sadece bir sergi değil, aynı zamanda bir "satış fuarı" olma özelliği taşıyor. Belçika pazarında "Salon Koşulları" olarak bilinen özel indirimler ve finansman seçenekleri, fuarı otomobil satın almak isteyen tüketiciler için bir cazibe merkezi haline getiriyor.
Fuar, birçok dünya ve Avrupa prömiyerine ev sahipliği yapıyor:
Stellantis Grubu: 11 marka (Alfa Romeo, Peugeot, Fiat, Opel vb.) ve 62 araçla gövde gösterisi yapıyor.
Peugeot 408: Yenilenen fastback tasarımıyla dünya prömiyerini yaptı.
Opel Astra: Yeni nesil modeliyle sahne aldı.
Maserati: Tamamen elektrikli Grecale Folgore ve lüks modelleriyle dikkat çekiyor.
Lancia: Ralli dünyasına dönüşü simgeleyen Ypsilon HF Integrale modelini ilk kez sergiledi.
Kia: Avrupa için tasarlanan kompakt elektrikli SUV modeli EV2'yi tanıttı. Ayrıca EV3, EV4 ve EV5 modellerinin yüksek performanslı GT versiyonlarını sergiliyor.
Hyundai: Markanın ilk tam elektrikli MPV modeli olan STARIA Elektrik fuarın yıldızlarından biri oldu. Ayrıca Türkiye'de üretileceği konuşulan IONIQ 3'ün ön gösterimi niteliğindeki Concept THREE büyük ilgi gördü.
BYD: Çinli dev, 9 farklı modelle fuara katılarak Avrupa pazarındaki iddiasını güçlendirdi.
Fuarda sergilenen araçlar, 2026’nın teknik standartlarını da ortaya koyuyor:
800 Volt Şarj Mimarisi: Artık sadece lüks araçlarda değil, Hyundai IONIQ 3 gibi daha ulaşılabilir modellerde de standart hale gelmeye başlıyor.
V2G (Vehicle-to-Grid): Araçların bataryasındaki elektriği eve veya şebekeye geri verebildiği teknolojiler fuardaki tüm yeni modellerde tanıtılıyor.
OTA (Over-the-Air) Güncellemeleri: Araçların donanımdan çok birer "yazılım ürünü" olduğu vurgulanıyor; servis randevusuna gerek kalmadan bulut üzerinden menzil veya performans artışı yapılabiliyor.
Cenevre veya Frankfurt fuarlarından farklı olarak Brüksel, doğrudan tüketiciye satış yapmayı hedefler. Fuar süresince "Salon Koşulları" adı verilen çok özel indirimler ve finansman kampanyaları sunuluyor. Belçika'daki yıllık otomobil satışlarının yaklaşık %25-%30'unun bu fuar dönemindeki bağlantılarla gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Tarih ve Mekan: 9 - 18 Ocak 2026 tarihlerinde Brussels Expo'da gerçekleştiriliyor.
Geniş Katılım: Fuarda 60'tan fazla otomobil markası ve 20'den fazla motosiklet markası yer alıyor. Toplamda 7 devasa salon tamamen dolmuş durumda.
İlgi: Önceki yıllarda 300.000'den fazla ziyaretçi ağırlayan fuarın, bu yıl motosiklet markalarının da geri dönüşüyle (2020'den beri ilk kez) bu sayıyı aşması bekleniyor.
2020 yılından beri ilk kez 20’den fazla motosiklet markası fuara tam katılım sağladı.
Fiat Professional TRIS: FIAT tarihinin ilk üç tekerlekli elektrikli aracı, son kilometre teslimatları için inovatif bir çözüm olarak tanıtıldı.
Kentsel Ulaşım: Elektrikli bisikletlerden, ağır yük taşıyabilen mikromobilite araçlarına kadar geniş bir yelpaze "Hizmet Olarak Mobilite" (MaaS) alanında sergileniyor.
Fuar sadece bugünü değil, yarını da sergiliyor:
Citroën ELO Concept: Minimalist bir yaklaşımla tasarlanan bu konsept, iç mekan genişliğini maksimuma çıkaran yaratıcı bir yaşam alanı sunuyor.
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: 800 HP (588 kW) güç üreten ve 320 km/s hıza ulaşabilen bu "canavar" konsept, dijital dünya ile fiziksel performansı birleştiriyor.
DS E-TENSE FE25: Formula E dünyasından gelen, 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,82 saniyede çıkan 3. nesil yarış aracı hız tutkunlarını büyüledi.
Fuarın Türkiye otomobil pazarı için en heyecan verici haberi Hyundai cephesinden geldi:
Hyundai IONIQ 3: Fuarın en çok konuşulan modellerinden biri olan ve Türkiye'de üretilmesi planlanan IONIQ 3’ün ön gösterimi (Concept THREE) yapıldı. Bu model, Türkiye’nin elektrikli araç üssü olma vizyonu için kritik önem taşıyor.
Kia EV2: Avrupa pazarı için tasarlanan ve Türkiye'ye gelmesi kesinleşen kompakt elektrikli SUV EV2, uygun fiyatlı EV kategorisinde büyük ilgi gördü.
Yeni Opel Astra ve Peugeot 408: Dünya prömiyerini Brüksel'de yapan bu iki popüler model, 2026'nın ikinci çeyreğinden itibaren güncellenmiş yüzleriyle Türkiye yollarında olacak.
Brüksel Otomobil Fuarı (Brussels Motor Show), bu yıl 102. kez kapılarını açarak Avrupa otomobil dünyasının 2026 yılındaki ilk büyük buluşması oldu. 9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen fuar, özellikle elektrikli mobilite ve sürdürülebilir teknoloji odağıyla dikkat çekiyor.