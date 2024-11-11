ARA
DOLAR
34,34
-0,07%
DOLAR
EURO
36,63
-0,65%
EURO
GRAM ALTIN
2935,80
-1,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9247,10
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2. el otomobilde fiyatlar yılın en yüksek seviyesine çıktı

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarına göre 2. el araç fiyatları yüzde 2,2 arttı.

11 Kasım 2024 | 12:31
Son Güncellenme: 11 Kasım 2024 | 15:15
2. el otomobilde fiyatlar yılın en yüksek seviyesine çıktı

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, eylül ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları ekim de de artmaya devam etti. Ekimde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 artış kaydedildi. Bu artışla birlikte ikinci el araç fiyatları 2024'teki en yüksek değere ulaştı.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından onuncu ayın sonuna kadar enflasyon yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 13,4 fiyat artışı gösterdi. Öte yandan dolar kuru, yılın başından ekim ayı sonuna kadar lira karşısında yüzde 16,1 değerini artırdı.

"Aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında görülen yüzde 2,2'lik artışın, üst üste üç aydır süren yükseliş trendini pekiştirdiğini belirtti.

Gözelekli, bu dinamiklerin, tüketici talebinin son çeyrekte canlı kalmaya devam edeceği yönünde güçlü sinyaller verdiğini belirterek, "Yatırım açısından bakıldığında, yılın başından beri döviz kuru yüzde 16,1 artış gösterirken, ikinci el araç fiyatlarındaki artış da bu orana yaklaştı. Dolayısıyla ikinci el araçların, sağlamış olduğu konfor ve yaşam standardının yanı sıra döviz kuru karşısında yatırım değerini de önemli ölçüde koruduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, ekim ayındaki artışla birlikte ikinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da listede: Ünlülere yasadışı bahis soruşturması
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da listede: Ünlülere yasadışı bahis soruşturması
Eylülde en çok tercih edilen 2. el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen 2. el oto markaları belli oldu
Döviz zengini iller açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a girmedi
Döviz zengini iller açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a girmedi
Ofis piyasasında yeni dönem: 3 büyük ilde kiralık ve satılık fiyatları
Ofis piyasasında yeni dönem: 3 büyük ilde kiralık ve satılık fiyatları
0
  • ALTIN GRAM - TL 2935,8 -1,05%
  • ALTIN ONS 2659,23 -0,97%
  • BIST 100 9247,1 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,802 0,732%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39357 0,14984%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,86 0,4184%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3393 -0,0672%
  • EURO/DOLAR 1,0658 -0,4763%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6286 -0,6539%
  • STERLIN/DOLAR 1,28859 -0,1716%
Borsa Haberleri
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL