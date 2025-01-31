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2024'te de dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu

Toyota Motor, yaptığı açıklamada, 2024 yılında 10,8 milyon araç satarak, üst üste beşinci kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olmaya devam ettiğini duyurdu.

31 Ocak 2025 | 19:27
2024'te de dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite çözümleriyle satışlarını artırdığı kaydedildi.

Japon otomobil üreticisi Toyota, aynı zamanda Brand Finance Global 500 2025 raporunda "Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası" olarak tanımlandı.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ

Açıklamaya göre Toyota, 2024'te global tam hibrit satışlarını yüzde 21'in üzerinde artırarak 4 milyon 142 bin adetlik satışa ulaştı. Avrupa'da da rekor kıran şirket, kıtadaki tam hibrit satışlarını yüzde 8 artırarak 775 bin adet seviyesine çıkardı. Avrupa pazarında en çok tercih edilen modeller Yaris Cross Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid oldu.

Şarj edilebilir hibrit satışlarını yüzde 21 artışla 153 bin adede çıkaran Toyota, tamamen elektrikli araç satışlarını da yüzde 34 artışla 140 bin adede yükseltti. Şirket, hidrojen yakıt hücreli araç satışlarını ise 1779 adede çıkardı. Bu sonuçlarla birlikte, Toyota'nın düşük ve sıfır emisyonlu araç satışları yüzde 23,4 artarak 4,5 milyon adedi aştı. AA

 

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30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
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