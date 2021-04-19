ABD merkezli perakende zinciri Walmart, General Motors’un insansız otomobil projesi Cruise’a yatırım yaptığını açıkladı.

ABD’li süpermarket ve perakende zinciri Walmart, teslimat ağını geliştirmek amacıyla General Motors’un insansız otomobil projesi Cruise’a yatırım yaptığını açıkladı.

Yapılan yatırımın net boyutu açıklanmazken şirket olarak yapılan yatırım boyutunun 2 milyar dolardan 2,75 milyar dolara çıkmasıyla miktarın 750 milyon dolar olabileceği tahmin ediliyor.

Değeri 30 milyar doları aşan General Motors’un insansız otomobil projesi Cruise projesiyle Walmart’ın sistemi ilk olarak Arizona’nın Scottsdale kentinde deneyeceği belirtilirken proje hayata geçtikten sonra siparişlerin alıcılara tamamen otonom araçlar ile teslim edileceği bildirildi.

SIFIR KARBON PROJESİNE YARDIM EDECEK

General Motors’un insansız otomobil projesi Cruise’un araçlarının yüzde yüz elektrikli olmadığı bildirilirken Walmart’ın karbonu sıfırlama projesine yardımcı olacağının ön görüldüğü belirtildi.

Walmart, 2040 yılına kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflerken perakende şirketleri Covid-19 kısıtlamaları kapsamında evden siparişlerin her geçen gün arttığını söyledi.

HEM HIZLI HEM DE UCUZ OLACAK

Perakende şirketleri yılda yaklaşık 1 milyar kilometre yol kat eden binlerce sürücü istihdam ederken, sürücülerin insani şartları sebebiyle teslimatların yavaşlayabildiğini, yeni sürücüsüz teslimat hizmetinin hem hızlı hem de ucuz teslimat sağlayacağının altı çizildi. (NTV)