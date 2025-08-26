Alman devi hisse sattı, Japon üretici sert düştü

Financial Times'ın haberine göre Alman otomobil üreticisi Mercedes, emeklilik fonu aracılığıyla 346 milyon dolar değerinde hisse satacağını duyurdu. Bu satış, Nissan’ın mali ve operasyonel yeniden yapılanma planlarını uygulama sürecinde ek bir baskı oluşturdu.

Nissan CEO’su Ivan Espinosa, nisan ayında göreve gelmesinin ardından şirketi yeniden yapılandırıyor. Bu kapsamda 500 milyar yen (yaklaşık 3,4 milyar dolar) tasarruf hedefleniyor. 20.000 çalışan işten çıkarılıyor, bazı fabrikalar kapatılıyor ve mülkler satılıyor.

İki otomobil üreticisi, 2010 yılında dönemin Nissan CEO’su Carlos Ghosn liderliğinde, geliştirme ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla bir ittifak kurmuştu.

Nissan hisseleri, temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’dan yapılan otomobil ithalatına uygulanan tarifeleri yüzde 27,5’ten yüzde 15’e düşüreceğini açıklamasının ardından yükselmişti. Ancak şirketin piyasa değeri hala 10 milyar doların altında ve hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 28 geriledi.

Japon üretici, mevcut mali yılın ilk çeyreğinde 390,5 milyar yen negatif serbest nakit akışı kaydetti ve yıllık kılavuz tahminini askıya aldı.

Geçen yılın sonunda Nissan, Honda ile birleşme görüşmeleri yürüttü, ancak Japon rakibinin birleşik şirket üzerinde tam kontrol talep etmesi nedeniyle görüşmeler birkaç ay içinde sona erdi.

Nissan’ın en büyük hissedarı ve uzun süreli ittifak ortağı Renault da yüzde 36’lık hissesinin bir kısmını satmayı planlıyor.

Mercedes-Benz, Nissan hisselerinin artık stratejik öneme sahip olmadığını ve portföy temizliği kapsamında satıldığını açıkladı.