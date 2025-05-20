Çinli marka tanıttı, sert off-road pazarına göz kırptı

UÇAN ARAÇ

Hongqi'nin bir diğer konsepti ise, stand alanında sergilediği eVTOL uçan aracı oldu. belki Batı dünyası için çok uçuk bir fikir olsa da, Çin'de, alçak irtifa uçuşları için tüm firmalar hazırlıklarını hızlandırdı. Bunda Çin hükümetinin bu alanda verdiği teşvikler ve izin/lisans kolaylıkları da etkili oluyor. Çinli milyarderler birkaç yıl içinde uçmaya da hazırlanıyor.