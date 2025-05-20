Çinli marka tanıttı, sert off-road pazarına göz kırptı

Hongqi'nin off-road aracında dört elektrik motoru ve 3 diferansiyel kilidi bulunuyor. İşte modelle ilgili detaylar ve fotoğraflar..
OFF-ROAD PAZARINA HİTAP EDİYOR
Araç son dönemde artış gösteren, hardcore off-road pazarındaki talebe cevap vermek üzere geliştirilmiş.
TASARIM
Autoshow'un haberine göre Hongqi'nin tasarımında yana doğu açılan bagaj kapağı, bagaj kapağında stepne, C sütununda merdiven, tavanda ağır off-road yükleri için özel bir tavan port bagaj yapısı, önde ve arkada güçlendirilmiş tamponlar, kapı altlarında güçlendirilmiş eklentiler ve çamurluk çıkıntıları yer alıyor. Dört bir yanının kameralarla donatıldığı görülen aracın tepesinde bir Lidar sensörü ve iki adet sürüş aydınlatma LED'i var.
İÇ MEKAN GÖSTERİLMEDİ
Konsept aracın iç mekanı henüz gösterilmiyor ancak iç mekanda da Fangchengbao tarzında, sert çizgiler ve bolca düğme olması mümkün.
GÜÇ
Hongqi, 4 motorlu arazi aracının gücü hakkında açıklama yapmasa da, bu ağır aracın 4 saniyede 100 km/s hıza çıkabileceğini iddia ediyor.
UÇAN ARAÇ
Hongqi'nin bir diğer konsepti ise, stand alanında sergilediği eVTOL uçan aracı oldu. belki Batı dünyası için çok uçuk bir fikir olsa da, Çin'de, alçak irtifa uçuşları için tüm firmalar hazırlıklarını hızlandırdı. Bunda Çin hükümetinin bu alanda verdiği teşvikler ve izin/lisans kolaylıkları da etkili oluyor. Çinli milyarderler birkaç yıl içinde uçmaya da hazırlanıyor.