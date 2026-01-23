BYD’den Arjantin çıkartması: Tek seferde 7 bin elektrikli araç

Gemi ve Kapasite: Sevkiyatı gerçekleştiren gemi, 2024 yılında inşa edilen ve yaklaşık 200 metre uzunluğundaki BYD Changzhou. Gemi, 19 Ocak 2026 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires eyaletindeki Zarate Limanı’na yanaştı.

Araç Sayısı: İlk haberlerde 7.000 rakamı telaffuz edilse de, liman kayıtları ve resmi açıklamalar gemiden yaklaşık 5.800 adet elektrikli ve hibrit aracın tahliye edildiğini doğruluyor. Bu rakam, Arjantin tarihinde tek bir markaya ait en büyük araç sevkiyatı olarak kayıtlara geçti.

Modeller: Sevkiyat kapsamında Arjantin pazarına sunulacak modeller arasında tamamen elektrikli Dolphin Mini ve Yuan Pro ile plug-in hibrit (PHEV) modeli olan Song Pro bulunuyor.