BYD’den Arjantin çıkartması: Tek seferde 7 bin elektrikli araç

Singapur’dan yola çıkan ve 23 gün süren seferin ardından limana ulaşan gemi, Çinli bir otomotiv şirketine ait tam yüklü bir geminin Arjantin’e ilk kez gelmesi açısından önem taşıyor.
Çinli otomotiv devi BYD, küresel genişleme stratejisinde dev bir adıma daha imza attı. Şirketin kendi işlettiği dev nakliye gemisi, tam 7 bin adet elektrikli araçla Arjantin’in Zarate Limanı’na demirledi.
Lojistik Güç: Singapur’dan yola çıkan gemi, okyanusu aşarak yolculuğunu tam 23 günde tamamladı.
Bir İlk: Bu operasyon, Çinli bir otomotiv üreticisinin tek seferde ve tam kapasite dolu bir gemiyle Arjantin'e yaptığı ilk sevkiyat olma özelliğini taşıyor.
Stratejik Konum: Zarate Limanı, BYD’nin Güney Amerika pazarındaki hakimiyetini artırmak için ana dağıtım merkezi rolünü üstleniyor.
BYD’nin Arjantin’e yaptığı bu dev sevkiyat, ülkenin otomobil pazarında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Gemi ve Kapasite: Sevkiyatı gerçekleştiren gemi, 2024 yılında inşa edilen ve yaklaşık 200 metre uzunluğundaki BYD Changzhou. Gemi, 19 Ocak 2026 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires eyaletindeki Zarate Limanı’na yanaştı.
Araç Sayısı: İlk haberlerde 7.000 rakamı telaffuz edilse de, liman kayıtları ve resmi açıklamalar gemiden yaklaşık 5.800 adet elektrikli ve hibrit aracın tahliye edildiğini doğruluyor. Bu rakam, Arjantin tarihinde tek bir markaya ait en büyük araç sevkiyatı olarak kayıtlara geçti.
Modeller: Sevkiyat kapsamında Arjantin pazarına sunulacak modeller arasında tamamen elektrikli Dolphin Mini ve Yuan Pro ile plug-in hibrit (PHEV) modeli olan Song Pro bulunuyor.
Bu sevkiyat, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin serbest ticaret politikalarının somut bir sonucu olarak görülüyor.
Gümrük Muafiyeti: Arjantin hükümeti, 2026 yılı için teknik şartları karşılayan elektrikli ve hibrit araçların ithalatında %35 olan ekstra-bölge gümrük vergisini kaldırdı. Bu muafiyet yıllık 50.000 araca kadar geçerli olacak.
Fiyat Rekabeti: Ekonomi Bakanı Luis Caputo, bu büyük sevkiyatın rekabeti artırarak ülkede yeni araç fiyatlarının düşmesine yardımcı olacağını belirtti.
Pazar Hedefi: BYD, bu yıl Arjantin'de Shark (pick-up) dahil olmak üzere 5-6 yeni modeli daha piyasaya sürmeyi planlıyor.
Bu hamle, BYD'nin Latin Amerika'daki genişleme stratejisinin bir parçası. Şirket, Brezilya'daki üretim tesislerinden sonra Arjantin'i de bölgedeki ana üslerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.
Arjantin'deki bu "rekor çıkarma", özellikle yerli sanayiyi korumacı politikalardan serbest pazara geçişin en büyük sembollerinden biri haline geldi.
BYD’nin Arjantin pazarındaki operasyonları, özellikle 2026 yılı itibarıyla hız kazanan vergi muafiyetleri sayesinde oldukça rekabetçi fiyatlarla ve geniş kapsamlı altyapı hedefleriyle ilerliyor.
BYD, Arjantinli Grupo Jack ile iş birliği yaparak Buenos Aires (Puerto Madero, Quilmes gibi bölgeler) başta olmak üzere ülke genelinde bayi ağını hızla genişletiyor. Her bayinin aynı zamanda hızlı şarj noktası olması planlanıyor.
BYD’nin dünya genelinde tanıttığı ve 5 dakikada 400 km menzil sunabilen 1000 kW kapasiteli "Süper Şarj" istasyonlarının, pilot bölge olarak seçilen büyük şehirlerde 2026 sonuna kadar devreye alınması bekleniyor.
BYD’nin komşu Brezilya’daki dev üretim tesisi, Arjantin için bir yedek parça ve teknik destek üssü olarak işlev görecek; bu da yerel servis ve şarj çözümlerinin maliyetini düşürecek.