2023’ün ilkbahar aylarında Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Chery, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5’i de kapsayan ilk Türkiye sevkiyatını Çin’in Wuhu Limanı’ndan gerçekleştirdi.

Yapılan sevkiyatla ilgili olarak Chery Otomobil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Başkanı Fenghuo Si; “Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya’ya yayılmış durumda. Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık. Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, bugün limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery’nin en güncel teknolojisini temsil ediyor ve Türkiye’deki müşterilerimiz için eşi benzeri görülmemiş kalitede sürüş deneyimleri yaşatacak” dedi.

HANGİ MODELLER YOLA ÇIKTI?

Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Chery’nin TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5’in ilk partileri, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye törenle sevk edildi.

Firmanın açıklamasına göre Chery, bugüne kadar araçlarını 80’den fazla ülke ve bölgeye ihraç etti. Ayrıca 10 denizaşırı fabrika ve 1.500’den fazla denizaşırı satış ve servis noktası kurdu. 2,3 milyonu Çin dışı olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kullanıcısı bulunuyor.