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Chery modellerine zam geldi: İşte Mayıs 2025 güncel fiyat listesi

Çinli otomotiv üreticisi Chery, Türkiye pazarındaki bazı SUV modellerinin fiyatlarını güncelledi. 2025 model yılına ait Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro Max versiyonlarında yapılan fiyat ayarlamaları, Mayıs ayı itibarıyla geçerli olacak. İşte Chery güncel zam oranları ve otomobillerin son liste fiyatı

05 Mayıs 2025 | 16:41
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2025 | 16:51
Chery modellerine zam geldi: İşte Mayıs 2025 güncel fiyat listesi

Edinilen bilgilere göre, Chery'nin SUV segmentindeki modelleri farklı oranlarda zamlandı. Modellere %2'den %5 oranına kadar zam geldi. İşte modellere göre yeni fiyatlar ve zam oranları

1 Chery Omoda 5 Pro

Chery Omoda 5 Pro Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 1.999.000 TL iken, Mayıs ayında 2.100.000 TL'ye yükseldi. Bu versiyondaki fiyat artışı 101.000 TL ve %5 olarak gerçekleşti.
Exceptional donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.149.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye çıktı. Bu versiyonda ise 41.000 TL'lik bir artış ve %2'lik bir zam söz konusu.

3 Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro Max Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.120.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 70.000 TL ve %3 olarak belirlendi.
Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.120.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 70.000 TL ve %3 olarak belirlendi.

5 Chery Tiggo 7 Pro Max:

Chery Tiggo 7 Pro Max: Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.120.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 70.000 TL ve %3 olarak belirlendi.

6 Chery Tiggo 8 Pro Max:

Chery Tiggo 8 Pro Max: Exceptional donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.449.000 TL iken, Mayıs ayında 2.500.000 TL'ye çıktı. Bu versiyonda 51.000 TL'lik bir artış ve %2'lik bir zam görüldü.
Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.249.000 TL iken, Mayıs ayında 2.290.000 TL'ye yükseldi. Bu modelde de 41.000 TL'lik bir fiyat artışı ve %2'lik bir zam uygulandı.
Chery'nin bu fiyat ayarlamalarının nedenleri henüz resmi olarak açıklanmazken, sektördeki genel maliyet artışları ve döviz kuru hareketliliklerinin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.
1.6 litrelik TGDI benzinli motor ve DCT şanzımanla sunulan bu SUV modelleri, yarı otomatik vites tipi ve 183 beygir güçleriyle öne çıkıyor.
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