Chery modellerine zam geldi: İşte Mayıs 2025 güncel fiyat listesi

Edinilen bilgilere göre, Chery'nin SUV segmentindeki modelleri farklı oranlarda zamlandı. Modellere %2'den %5 oranına kadar zam geldi. İşte modellere göre yeni fiyatlar ve zam oranları

1 Chery Omoda 5 Pro Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 1.999.000 TL iken, Mayıs ayında 2.100.000 TL'ye yükseldi. Bu versiyondaki fiyat artışı 101.000 TL ve %5 olarak gerçekleşti.

Exceptional donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.149.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye çıktı. Bu versiyonda ise 41.000 TL'lik bir artış ve %2'lik bir zam söz konusu.

3 Chery Tiggo 7 Pro Max Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.120.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 70.000 TL ve %3 olarak belirlendi.

Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.120.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 70.000 TL ve %3 olarak belirlendi.

5 Chery Tiggo 7 Pro Max: Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.120.000 TL iken, Mayıs ayında 2.190.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 70.000 TL ve %3 olarak belirlendi.

6 Chery Tiggo 8 Pro Max: Exceptional donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.449.000 TL iken, Mayıs ayında 2.500.000 TL'ye çıktı. Bu versiyonda 51.000 TL'lik bir artış ve %2'lik bir zam görüldü.

Intelligent donanım seviyesinin Nisan fiyatı 2.249.000 TL iken, Mayıs ayında 2.290.000 TL'ye yükseldi. Bu modelde de 41.000 TL'lik bir fiyat artışı ve %2'lik bir zam uygulandı.

Chery'nin bu fiyat ayarlamalarının nedenleri henüz resmi olarak açıklanmazken, sektördeki genel maliyet artışları ve döviz kuru hareketliliklerinin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.