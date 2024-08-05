Çin'den gelmişlerdi: Satışa çıkıyorlar... Fiyat ne kadar olacak?

Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler temmuz ayında Türkiye limanına ulaşmıştı. Bu sevkiyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahip.



1 SATIŞA ÇIKIYOR JAECOO 7'ler Ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

2 TÜRKİYE STRATEJİSİ AÇIKLANACAK Markanın 7 Ağustos’ta gerçekleştireceği lansmanla tasarım felsefesi, teknolojisi ve Türkiye pazarı stratejisi açıklanacak.

3 FİYATI AÇIKLANACAK Marka lansmanla birlikte JAECOO 7’nin fiyatını da ilk kez duyurmuş olacak.

4 Sürüş senaryoları Markadan yapılan açıklamaya göre JAECOO 7, ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile geliyor. Bu sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında ilerlemesine olanak tanıyor. Dik eğimli zemin senaryolarında JAECOO 7 200 mm yerden yükseklik, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açılarına sahip.

5 Çekiş kontrol sistemi Açıklamaya göre JAECOO’nun tork dağılımlı dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, gerçek zamanlı tork dağılımına ve yol koşullarına bağlı olarak arka tekerlek torkunun dinamik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Model 14,8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence sistemi ve yeni W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge ile geliyor.