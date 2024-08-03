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Çin'den Avrupa'ya: İlk parti yola çıktı

Leapmotor International, C10 SUV ve T03 otomobil olmak üzere ilk Leapmotor elektrikli modellerini Çin'in Şangay kentinden Avrupa limanlarına sevk etti.

03 Ağustos 2024 | 12:50
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2024 | 12:52
Çin'den Avrupa'ya: İlk parti yola çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Leapmotor ile Stellantis arasında gerçekleştirilen ortaklıkla kurulan Leapmotor International, elektrikli modelleri C10 ve T03'ü Avrupa'ya doğru yola çıkardı.

Markanın açıklamasına göre Leapmotor International, Stellantis dağıtım kanallarından yararlanarak Avrupa'daki Leapmotor modellerine yönelik satış noktalarını 2024'ün sonunda 200 adetten 2026'ya kadar 500 adede çıkarmayı planlıyor.

Açıklamaya göre Leapmotor'un küresel tasarım ve güvenlik standartlarına göre ürettiği ilk küresel ürün olan C10, Leapmotor'un kendi geliştirdiği LEAP 3.0 teknoloji mimarisine dayanıyor.

'ORTAKLIĞIN DÖNÜM NOKTASI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yönetcisi (CEO) Carlos Tavares, Leapmotor'un C10 ve T03 modellerinin bu ay Avrupa'ya sevkiyat edilmesinin Stellantis ve Leapmotor arasındaki ortaklığın dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tavares, sevkiyatın müşterileri için yenilikçi, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir mobilite çözümleri sunma taahhütlerinin somut bir adımı olduğunu vurgulayarak, 'Stellantis'in Avrupa'daki güçlü ticari varlıklarına, ekiplerimizin ürün yeniliği ve kalitesini sağlama konusundaki yoğun çabalarına güvenerek, Leapmotor elektrikli araçlarının Avrupalı müşteriler tarafından kabul göreceğine inanıyorum. Bu ortaklığın getirdiği fırsatlar konusunda heyecanlıyız ve birlikte başarılı bir yolculuğa çıkmayı dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

400 BİN ADEDİN ÜZERİNDE SATIŞ...

Leapmotor Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zhu Jiangming, Leapmotor'un, ilk satış anından itibaren temmuzun ilk yarısına kadar geçen sürede Çin'de toplam 400 bin adedin üzerinde elektrikli araç satışına imza attığını aktardı.

Jiangming, Çin'in dünyanın en büyük ve en rekabetçi elektrikli araç pazarı olduğunu belirterek, 'Ürünlerimiz yerel müşterilerin beğenisini kazanarak niteliklerini kanıtladı. C10 ve T03 modelleri en başından küresel müşterilerin yüksek kalite standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Stellantis ile Leapmotor arasındaki işbirliğinin her iki şirket için de önemli bir büyüme sağlayacağından eminiz.' açıklamasında bulundu.​​​​​​​

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