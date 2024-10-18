Çinli DFSK yeni SUV'unu Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Markadan yapılan açıklamaya açıklamaya göre 7 kişilik DFSK E5 TREND Türkiye'de satışa çıktı. İşte şirketin açıklamasına göre modelin fiyatı ve özellikleri:



1 BOYUTLAR Yeni DFSK E5 TREND 4720 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe sahip. DFSK E5 TREND 2785 mm aks aralığıyla geliyor.

2 İÇ TASARIM DFSK E5 TREND’de ısıtma ve soğutma özelliğine sahip deri ön koltuklar, panoramik cam tavan ve 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 7 inç’lik dijital sürücü göstergeleri ve 12.3 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı yer alıyor. Açıklamaya göre 12.3 inç’lik dokunmatik ekran, sezgisel kullanıma sahip. Multimedya sisteminde yer alan Apple CarPlay ve Android Auto özellikleriyle birlikte kullanıcıların akıllı telefonlarının eşleştirilmesi sağlanıyor. 7 kişilik koltuk kapasitesine sahip model üm koltuklar dik konumdayken 187 litre hacim sunuyor. Üçüncü sıra koltukları yatırıldığında 465 litre bagaj hacmi; ikinci ve üçüncü sıra koltuklar katlandığında ise 1432 litreye varan bagaj hacmi yer alıyor.

3 MOTOR Model, 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen 174 beygir güç üreten turbo beslemeli 1.5 litrelik benzinli motor ve 285 Nm tork ile geliyor.

4 COMFORT DFSK E5 TREND’in giriş seviyesi modeli Comfort donanımında, Sunroof, LED ön-arka farlar, LED gündüz farları, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inç multimedya ekranı ve dijital sürücü göstergeleri, yan hava yastıkları, Apple ve Android akıllı telefon bağlantı özellikleri ve deri koltuk döşemeleri standart olarak yer alıyor.

5 ELEGANCE E5 TREND’in ürün gamının en üzerinde yer alan Elegance donanımı ise Comfort donanımına ek olarak 360 Derece Panoramik Çevre Görüş Kamerası, Elektrikli Bagaj Kapağı, 8 Hoparlör Gelişmiş Ses Sistemi, Panoramik Açılabilir Cam Tavanı, 19 inç Elmas Kesim Alaşım Jantlar, Negatif-iyon teknolojisiyle havayı temizleyen Otomatik Klima ve daha gelişmiş güvenlik/sürücü asistanı sistemleriyle geliyor.

6 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ DFSK E5’in Comfort donanımında Sürücü/Yolcu Hava Yastığı, Sürücü/Yolcu Yan Hava Yastığı, Geri Görüş Kamerası, Hız Sabitleme Sistemi, Acil Fren Uyarısı, Yokuş Kalkış Kontrol Asistanı ve Yokuş İniş Kontrol Asistanı gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

7 ELEGANCE VERSİYONUNDA Elegance donanımında ise Comfort donanımına ek olarak Panoramik Park özelliği sunan Geri Görüş Kamerası, 360 Derece Panoramik Kamera, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSD), Şerit Değiştirme Asistanı (LCA), Arka Çarpışma Uyarısı (RCW), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Kapı Açma Uyarısı (DOW) gibi özellikler bulunuyor.