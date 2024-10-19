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Paris'te görücüye çıktı: 2025'te Türkiye'de satışa sunulacak

Volkswagen Binek Araç'ın Touareg’ten sonra Avrupa’da satışa sunduğu ve son olarak Paris'te tanıttığı en büyük ikinci SUV modeli Tayron beş veya isteğe bağlı olarak yedi koltuk ve maksimum 2.5 tona kadar römork çekme kapasitesine sahip.

19 Ekim 2024 | 10:02
Son Güncellenme: 19 Ekim 2024 | 11:14
Paris'te görücüye çıktı: 2025'te Türkiye'de satışa sunulacak

Markanın açıklamasına göre Yeni Tayron’un, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Plug-in hibrit tahrik sistemine sahip Tayron eHybrid, günlük kullanım için 100 km'nin üzerinde elektrikli menzil İLE geliyor. Volkwagen'in son olarak Paris'te tanıttığı modelle ilgili ayrıntılar ve fotoğraflar şöyle:

1 YENİ MARKA

YENİ MARKA Yeni Tayron, markanın Touareg ile kompakt SUV segmentindeki Tiguan modeli arasında konumlandırılıyor. Beş koltuklu versiyonda 885 litreye kadar ulaşan bagaj hacmine sahip. Açıklamaya göre Avrupa’da önümüzdeki günlerde toplamda yedi verimli motor seçeneğine kavuşacak olan Tayron’un yeni nesil iki plug-in hibrit versiyonu da 100 km'nin üzerinde elektrikli menzile ve toplamda 850 km'ye kadar ulaşan menzile sahip olacak. 2.5 tona kadar çekme kapasitesine sahip. Avrupa’da 10 Ekim’de ön satışa açılan Yeni Tayron'un 2025 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

2 YELPAZE GENİŞLİYOR

YELPAZE GENİŞLİYOR Yeni Tayron’un tam anlamıyla bir Volkswagen olduğunu söyleyen Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer, daha önce yaptığı açıklamada "Bu yeni Volkswagen SUV ile büyüyen segmentteki yelpazemizi daha da genişletiyor ve en çok satan modelimiz Tiguan ile lüks SUV'umuz Touareg arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Tayron’un kendine sağlam bir yer edineceğinden ve müşterilerimiz tarafından beğenileceğinden eminim" yorumunu yapmıştı. Volkswagen Marka Yönetim Kurulu'nun Geliştirmeden Sorumlu Üyesi Kai Grünitz ise “Tiguan ve Passat’tan sonra Tayron da MQB evo platformunun avantajlarından faydalanıyor. Sayısız teknoloji modülü ile donatılan Tayron, 100 kilometreye kadar elektrikli menzil sunan yeni nesil plug-in hibrit motorlar, premium seviyede iç kalite, sezgisel bilgi-eğlence sistemi ve en son nesil sürücü destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, ChatGPT destekli sesli komut asistanı ile kullanıcı deneyimi daha da zenginleştiriliyor" diye konuşmuştu.

3 BOYUT VE ÖZELLİKLER

BOYUT VE ÖZELLİKLER Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki Tayron, Life donanım seviyesinden başlayarak Elegance ve R-Line olmak üzere üst donanımlarına sahip. Life'ın sahip olduğu donanımlar arasında üç bölgeli otomatik klima, 10 renkli ambiyans aydınlatması ve çok işlevli sürüş deneyim kumandası yer alıyor. Sürüş profillerini kontrol eden bu sistem, 4MOTION modelleri için dört tekerlekten çekiş profillerini de içeriyor. Ayrıca, ses seviyesi ve Atmospheres’in aydınlatma ve ses modlarını etkinleştiren özellikler bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi, 12,9 inç ekrana sahip. Kablosuz App-Connect (Apple CarPlay ve Android Auto desteği), dijital göstergeler, LED farlar standart olarak sunuluyor. Tayron’un önünde ve arkasında yer alan aydınlatmalı Volkswagen logosu, 3 boyut görünümlü stop lambaları, arka camlarda güneş perdeleri ve 17 inç alaşım jantlar gibi detaylar da yer alıyor.

4 STANDART SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

STANDART SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ Tayron Life’ın standart sürücü destek sistemleri arasında, adaptif hız sabitleyici (ACC), şerit değiştirme asistanı “Side Assist”, şerit takip asistanı “Lane Assist” ve yayalar ile bisikletli algılayabilen ön bölge asistanı “Front Assist” sistemleri yer alıyor. Ayrıca, akıllı park asistanı “Park Assist Plus”, geri görüş kamerası, dinamik trafik işareti algılama ve araçtan çıkış uyarı sistemi de bu donanımlar arasında bulunuyor.

5 OPSİYONEL ÖZELLİKLER

OPSİYONEL ÖZELLİKLER Opsiyonel olarak öne çıkan özellikler arasında adaptif şasi kontrolü “DCC Pro”, yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" ve akıllı aydınlatma fonksiyonlarına sahip IQ.LIGHT HD Matrix farlar yer alıyor. Ayrıca, ChatGPT entegrasyonuna sahip IDA sesli komut asistanı (opsiyonel Discover bilgi-eğlence paketi ile birlikte), panoramik cam tavan, Harman-Kardon 700 watt gücünde ses sistemi, masaj ve havalandırma fonksiyonuna sahip elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve arka koltuklar için elektrikli çocuk güvenlik kilidi mevcut.

6 Mild hibrit, plug-in hibrit, benzinli veya dizel

Mild hibrit, plug-in hibrit, benzinli veya dizel Volkswagen, Tayron’un mild hibrit eTSI motorlu tüm versiyonlarını pazara sunduktan sonra, iki plug-in hibrit (eHybrid), iki turboşarjlı benzinli motor (TSI) ve iki turboşarjlı dizel motor (TDI) versiyonlarını da müşterileriyle buluşturacak.

7 MOTORLAR

MOTORLAR Açıklamaya göre tüm motorlar, otomatik çift kavramalı şanzıman (DSG) ile donatılıyor. Giriş seviyesindeki 150 PS (110 kW) gücündeki eTSI motor da yüksek teknolojili tahrik sistemi (48 V teknolojili mild hibrit) barındırıyor. Açıklamaya göre iki plug-in hibrit modelde elektrik ve benzinli motorların avantajlarının birleştirilmesi hedeflenmiş. Bu motorlar, sırasıyla 204 PS (150 kW) ve 272 PS (200 kW) kombine güç sunuyor. Markanın bilgilendirmesine göre 19.7 kWh net batarya kapasitesiyle her iki Tayron eHybrid modeli de 100 km’nin üzerinde elektrikli menzil sağlayabiliyor. Tayron’un bataryaları, AC wallbox veya AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW’a kadar şarj edilebiliyor.

8 ÇEKİŞ SİSTEMİ

ÇEKİŞ SİSTEMİ 193 PS (142 kW) gücündeki en büyük TDI motor standart olarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte sunuluyor. Tüm Tayron 4MOTION modelleri, 2.500 kg’a kadar (frenli, yüzde 12 eğim) maksimum römork ağırlığı için tasarlanmış durumda. Katlanabilir çekme aparatı ile birlikte standart olarak gelen manevra destek sistemi “Trailer Assist”, römorkları yönetmeyi sağlıyor.

9 Yeni Tayron

Yeni Tayron

10 Yeni Tayron

Yeni Tayron
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