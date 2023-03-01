BYD ve ALJ Türkiye ortak açıklamasına göre, 14 yıldır Toyota, 2016'dan bu yana Lexus'un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ALJ Türkiye, bu anlaşmayla birlikte BYD markasının elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD’nin yüksek teknolojiye sahip ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, "Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve dünya lideri teknolojilerine sahip BYD modellerini, otomotiv sektöründe başarılı sonuçlara imza atan ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"BYD, ALJ'nin köklü deneyimi ile Türkiye’de önemli bir konuma sahip olacak"

ALJ Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt ise son 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin BYD distribütörlüğüyle yeni bir yatırıma daha imza attığını dile getirdi.

Bozkurt, "ALJ Türkiye olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ALJ’nin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz." değerlendirmesinde bulundu.