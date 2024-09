Otomobil endüstrisinde OEM’lerin, profesyonellerin ve satış sonrası hizmet sektörünün buluşma noktası Automechanika 2024, Frankfurt fuar alanında kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda 170 ülkeden 4.200 firma ürün, hizmet ve yeniliklerini sergileyecek. Bu yılki fuarın odaklanacağı konular arasında elektrifikasyon, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, bağlantılılık ve yapay zeka teknolojileri yer alıyor. Automechanika 2024’ün mottosu ise “Yarının mobilitesi için yeni teknolojiler ve inovasyonlar” olarak belirlenmiş.

Hırant KASAPOĞLU/Auto Show Dergisi

Bu yıl Automechanika 2024’te, OEM ve tedarik zincirinin yanı sıra, ilk kez nihai müşterilere hitap edecek bitmiş ürünler yani yeni otomobiller de sergilenecek. 12’nci salonda CCPIT-Auto isimli Çin otomobil birliği tarafından düzenlenecek olan EVA (Electric Vehicle Expo) sergisinde, 12 Çinli otomobil markası, elektrikli ve hibrit teknolojiye sahip en yeni modellerini sergileyecek ve elektrikli otomobil kategorisinde Avrupa ile rekabete hazır olduklarını vurgulayacak.

EVA sergisine katılacak olan markalar arasında Geely Holding Grubu, Geely Auto, Lynk&Co ve Zeekr markalarının yeniliklerini 1.000 metrekarelik standında sergileyecek. Geely Auto standında, ilk kez Avrupa için EX5 isimli C Segmentteki SUV modeli sergilenecek. Geely standında ayrıca, Xingyuan isimli, A0 segmentindeki (Çin’de en çok satan elektrikli otomobiller bu segmentte yer alıyor). en yeni elektrikli model de yer alacak. Daha önce Nisan ayında Pekin Fuarı’nda da sergilenen Geely’nin E8 isimli lüks sedanı da yine Frankfurt’ta ilk kez sergilenecek. Geely E8 modelini daha önce Çin’de test edip video ve sürüş izlenimlerini de Auto SHOW dergimizde ve YouTube kanalımızda da yayınlamıştık. Geely yakın zaman içerisinde Türkiye pazarına girmeyi planladığı için, sergilenen bu yenilikler Türkiye’yi de ilgilendiriyor.

Geely Holding Group’un diğer markalarından biri olan ve Volvo işbirliğiyle geliştirilen Lynk & Co markası da Geely Holding’in 1000 metrekarelik standında sergilenecek olan markalardan. Lynk & Co bilindiği gibi, kısa süre önce Türkiye pazarına, distribütör aracılığıyla giriş yaptı ve PHEV modellerini pazara vermeye başladı. Frankfurt’ta markanın 01 isimli C SUV modeli ile Z10 isimli sportif lüks liftback modeli sergilenecek.

Bir diğer Geely markası olan ve sadece elektrikli lüks modeller üreten Zeekr da yine Frankfurt’ta Avrupa pazarına tanıtılacak araçlar arasında. Zeekr’ın MIX isimli yeni MPV’sinin yanı sıra X isimli C SUV modeli ve 001 FR isimli lüks hatchback modeli de standda yer bulacak modeller arasında.

EVA’da sergilenecek diğer bir Çinli dev marka da BYD olacak. Avrupa’da yapılanmasına hızlı başlayan BYD, daha önce Macaristan’da bir fabrika yatırımı açıklamıştı. BYD’nin Avrupa’daki ikinci yatırımı ise Türkiye’de Manisa bölgesinde olacak. Bu nedenle Frankfurt’ta sergilenecek BYD modelleri Türkiye pazarını da ilgilendiriyor. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil ve batarya üreticisi olan BYD, Frankfurt’ta Seal ve Han serisinin yanı sıra Dolphin isimli C hatchback modelini de sergileyecek.

Bir diğer devlet destekli üretici olan Dongfeng de Frankfurt’taki EVA’da yer alacak. Voyah, Seres, ve DFSK markalarının yeni modellerini tanıtması bekleniyor. Bu markalardan DFSK, Türkiye’de Şahsuvaroğlu tarafından temsil ediliyor. DFSK’ın E5 Plug-in modelinin yanı sıra 500 ve 600 serileri de sergilenecek modeller arasında.

Bunlar dışında Changan’ın lüks markası olan Avatr ve sadece Çin devlet büyüklerine tahsis edilen ama birkaç yıl önce halka açılan lüks marka Hongqi de Frankfurt’taki EVA standında yer alacak markalar arasında yer alıyor.

Ayrıca JAC, CATL, Futurus, Jeness, FZB, Pegasus ve Elaris gibi elektrikli otomobil tedarik zincirinin halkası olan OEM markaları da, networking ve işbirlikleri için EVA kapsamında sergilemeler yapacaklar.

Şunu özetle söyleyebiliriz. Sadece Türkiye değil, Avrupa Birliği de Çin istilasına karşı kendi gümrük duvarlarını yükseltmeye başladı. Ama Çinli otomobil üreticileri de teknoloji ve tasarımlarıyla, müşterileri cezbetmek için Avrupa sınırları içerisinde kendilerini iyice göstermeye başladılar. Ayrıca Çin firmaları Avrupa ve Türkiye’ye yani Gümrük Birliği dahilindeki ülkelere yatırımlar yaparak, gümrük duvarlarını aşmayı planlıyorlar.