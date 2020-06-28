İkinci el otomobil ticareti yapan üyelerine tedarik sağlayacak online bir platform olarak kurulan Oto.net, bugün otomotiv dünyasında pek çok yeni hizmeti ile yer alıyor. Şirketin Yönetici Ortağı Yonca Ulusoy, “Salgın sonrası projemizin ve mevcut B2B işimizin daha gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar toplu taşıma araçlarını çok fazla kullanmak istemeyeceklerdir” diyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Türkiye’deki girişimciler, bir yandan dünyadaki teknolojik girişim örneklerini Türkiye’ye uyarlıyor, diğer yandan ise ilham aldıkları dünya örneklerinin çok başarılı birer yerli fikire dönüştürüyor. İşte bunun iyi örneklerinden biri de Oto.net.

İkinci el otomobil ticareti yapan üyelerine tedarik sağlayacak online bir platform olarak kurulan Oto.net, bugün otomotiv dünyasında pek çok yeni hizmeti ile yer alıyor. Şirketin Yönetici Ortağı Yonca Ulusoy ile hizmetlerini ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Şirketinizin kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Silikon Vadisinde çalıştığım internet balonunun olduğu yıllar sıfır ve ikinci el otomobil satışı yapan sitelerle ilgilenmiştim. İnternetin hızlı gelişimini de öngörerek oto.net gibi bir projeyi oluşturmayı o zamandan beri düşünüyordum. Türkiye’ye döndükten sonra bu düşüncemi hayata geçirmek için 2013 sonunda oto.net’i kurduk.

Oto.net’i ilk B2B alanında şirketlere ikinci el araçlarını hızlıca pazarlayabilecek ve ikinci el ticaret yapan üyelerimize tedarik sağlayacak online bir platform olarak kurguladık.

Bu platformda operasyonel kiralama şirketleri, araç filosuna sahip şirketler, bayiler, bankalar ve kamu kuruluşları sahip oldukları ve satmak istedikleri araçları Türkiye genelinde farklı şehirlerde yer alan ikinci el galerilere ve otomotiv bayilerine online olarak kolaylıkla sunabilmekte ve hızla satışını gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar kaç adet araç satışı oto.net üzerinden gerçekleşti?

İlk online ihale platformumuza katılan galeri sayısı 5’iken; bugün geldiğimiz noktada, ülke genelinde 5 binden fazla ikinci el ticareti yapan üyemiz var. İlk ihalede satılan araç sayısı ise sadece 16 adetti.

Çok hummalı bir çalışma gerçekleştirdik, böylelikle ilk 6 ayda 2 bin 500, 2014 sonunda ise 5 bin 500 adet araç satışına aracılık etmeyi başardık. Bugün geldiğimiz noktada ise, toplamda 55 binin üstünde aracın satışını gerçekleştirdik. Yıllık olarak da 15 binin üzerinde araç satışına aracılık etmeye başladık.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Perakende müşterilerimize Aracını Hemen ve Güvenle Oto.net’e Sat hizmeti ve Oto.net’ten Kolayca Al hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda ikinci el alım satım alışkanlıklarını değiştirdik. Son dönemde en çok önem verdiğimiz projemiz bu aslında.

Araç sahiplerinin araçlarını satarken dijital ortamda tarafımızdan teklif alabilmeleri, sadece kendisine özel bir ekspertiz randevu saati oluşturabilmeleri, tamamen hijyenik bir ortamda, ücretsiz ekspertiz hizmetini alarak, akabinde nihai teklifimizi kendisine ulaştırıp, aracı hızlıca tarafımıza satabilmesi en önemli hizmetimiz. Covid-19 ile bence daha da önemli bir proje haline geldi bu projemiz.

Onlarca kişi ile muhatap olmak zorunda kalmadan, hızlı, modern ve güvenli bir şekilde aracını satma modeli oluşturmuş olduk böylelikle. Diğer işimiz online ihale platformu olarak müşterilerimize aynı anda, yüzlerce farklı marka ve modelden oluşan bir araç tedarik kanalı sunmak.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor?

Küresel salgın başlamadan önce özellikle araç satın alma projemizdeki en yüksek adetleri bu yıl Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Bu projeye başlarken ayda 20-30 araç alabiliyorken, Ocak ve Şubat döneminde aylık 500 aracın üzerinde araç alabilmeye başlamıştık. Küresel salgın olmasaydı, bu yılki hedefimiz 7 bin 500 adet araç alabilmekti. Zaten mevcut durumda da B2B projemizde yıllık 15 bin araç satışı gerçekleştiriyoruz.

Bu 7.500 adet, ek bir kanaldan gelecek artı bir potansiyel olacaktı. Salgın sonrası projemizin ve mevcut B2B işimizin daha gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar toplu taşıma araçlarını çok fazla kullanmak istemeyeceklerdir. Umarım, önümüzdeki altı aylık sürede, sadece bizler değil ülke olarak geride bıraktığımız kayıpları karşılarız.

2019 yılında ne kadar büyüdünüz? 2020 sonuna kadar hedefiniz nedir?

2019 yılında Oto.net’e Hemen Sat projemizde, çok hızlı bir şekilde aylık yüzde 26 büyüdük. Aracını Oto.net’e Hemen Sat projesinde aylık bin araç alım adetlerine ulaşmak istiyoruz. 2020 yılı hedefimiz toplamda 20 bin araç satışı yapmak. Covid-19 tabi bu kapsamda iş süreçlerimizi ve hedeflerimizi bir miktar aksattı. Ancak Haziran ayına hükümetin sunduğu kredi paketlerinin de etkisi ile hızlı başladık.

Dijital dönüşümün şirketlere nasıl bir katkısı oluyor? Verimlilik artışı konusunda bir rakam vermeniz mümkün mü?

Özellikle filo kiralama, günlük kiralama şirketleri bazında düşündüğümüzde teslim aldığımız bir aracı (ki bu arada İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den Adana’ya kadar toplamda 7.500 araçlık bir park sahası yönetimimiz de var) en geç 1 saat içinde, hazırlayıp, online satışa sunabiliyoruz. Şirketler bu işlemi kendileri yaptığında en az 2-3 günlük iş kayıpları yaşayabiliyor.

Bizde ise sistem şöyle işliyor: Müşteri, sabah 09:00’da sistemimizden ön fiyat teklifi aldı. Teklifi beğendi ve ekspertiz randevusunu öğle yemeği arasında saat 12:00-13:00 arasında gerçekleştirdi. Saat 13:00’de nihai satın alma teklifimizi kendisine sunduk. Teklifimizi uygun bulduğunda saat 14:00’de noterden satışını gerçekleştirmiş ve parasını da daha noterdeyken almış olacaktır.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Araç sahiplerinden araç alımı yaparken, gördük ki bu müşterilerimiz bizlerden ikinci el araç da almak istiyorlar. Keza sıfır km. araç almak isteyen de çok. Bu kapsamda ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu potansiyeli değerlendirmek için, Oto.net sitemizde B2C anlamında bir yapılanmaya gittik.

Burada farklı marka ve modellerden yüzlerce aracı tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Kredi konusunda da yakın zamanda çok özel kredi faizleri sunabileceğiz. Biz tamamen otomobil üzerine yoğunlaştık. İkinci el alım-sa-tım ve hatta sıfır araç alırken bile ilk akla gelen markanın Oto.net olmasını istiyoruz.