Haziran ayı ile birlikte otomobil markaları da yaz kampanyalarını açıklıyor. Dacia da haziran kampanyasını duyurdu. Dacia haziran kampanyası ve haziran 2021 fiyatları şöyle:

Dacia’dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor.

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4×2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor.

Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL’den satışa sunuluyor.

Yeni Sandero’nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

Öte yandan, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.

Dacia’nın açıklamasına göre tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

DACIA HAZİRAN 2021 FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın internet sitesinde bazı binek modellerine ilişkin Haziran 2021 fiyat listesi şöyle:

YENİ SANDERO

2021 Model

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Anahtar Teslim Liste Fiyatı Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 ₺ Comfort 1.0 Turbo 90 bg 181.900 ₺ Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 189.000 ₺ Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 201.000 ₺ Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 210.900 ₺