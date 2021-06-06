Haziran ayı ile birlikte otomobil markaları da yaz kampanyalarını açıklıyor. Dacia da haziran kampanyasını duyurdu. Dacia haziran kampanyası ve haziran 2021 fiyatları şöyle:
Dacia’dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor.
Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4×2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor.
Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL’den satışa sunuluyor.
Yeni Sandero’nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.
Öte yandan, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.
Dacia’nın açıklamasına göre tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.
DACIA HAZİRAN 2021 FİYAT LİSTESİ
Dacia’nın internet sitesinde bazı binek modellerine ilişkin Haziran 2021 fiyat listesi şöyle:
YENİ SANDERO
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Comfort 1.0 Sce 65 bg
|164.900 ₺
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg
|181.900 ₺
|Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|189.000 ₺
|Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|201.000 ₺
|Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|210.900 ₺
YENİ SANDERO STEPWAY
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg
|200.000 ₺
|Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|203.900 ₺
|Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|214.000 ₺
|Prestige 1.0 Turbo 90 bg
|207.900 ₺
|Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|211.900 ₺
|Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|223.000 ₺
DUSTER
|2020 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Comfort 1.0 Tce 90 bg 4×2 E6DFull
|184.650 ₺
|203.000 ₺
|Comfort ECO- G 115 bg 4×2
|183.100 ₺
|–
|Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2
|220.100 ₺
|–
|Prestige ECO- G 115 bg 4×2
|192.100 ₺
|–
|Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull
|–
|203.000 ₺
|Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 E6DFull
|220.100 ₺
|299.900 ₺
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 E6DFull
|–
|322.900 ₺
|Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull
|–
|222.000 ₺
|Prestige 1.3 Tce 130 bg 4×2 E6DFull
|–
|226.000 ₺
|Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 E6DFull
|–
|295.900 ₺
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