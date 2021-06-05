Honda Civic modellerine yönelik haziran ayı kampanyasını duyurdu. Honda’nın haziran kampanyası ve Honda Haziran 2021 fiyat listesi şöyle:

HONDA HAZİRAN KAMPANYASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre Honda Civic Sedan, bu ay Elegance donanım paketine özel kampanya sunuyor.

Honda Civic Sedan Elegance benzinli motor seçeneği için 35 bin TL’ye kadar kredi kullanımında ve LPG’li motor seçeneğinde ise 90 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda’nın CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında, 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranı sunuluyor.

HONDA HAZİRAN 2021 FİYAT LİSTESİ

Honda’nın internet sitesinde yer alan Haziran 2021 fiyat listesi ise şöyle: