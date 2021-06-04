Peugeot Türkiye, haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu. Peugeot açıklamasına göre Peugeot SUV ailesinde ay boyunca yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor. Peugeot Haziran kampanyası ve Peugeot Haziran fiyatları 2021 şöyle:
PEUGEOT HAZİRAN 2021 KAMPANYASI
- Açıklamaya göre B-SUV sınıfında Peugeot SUV 2008’e 50 bin TL için yüzde 0 faiz fırsatı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Yeni Peugeot SUV 3008’de 90 bin TL için yüzde 0 faizli veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.
- Yeni Peugeot SUV 5008’i de ise 90 bin TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Peugeot 208’de 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekler var. Peugeot 208, 189 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Peugeot 508 ise yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz imkanıyla satışa sunuluyor.
PEUGEOT FİYATLARI HAZİRAN 2021
Peugeot’un internet sitesinde Haziran 2021 fiyatları (4 Haziran 2021 fiyatları) şu şekilde veriliyor:
|MODELLER
|2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|
|
|Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5
|192.000 TL
|189.000 TL
|Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
|231.300 TL
|231.300 TL
|Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8
|284.000 TL
|279.000 TL
|Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
|309.000 TL
|307.000 TL
|Dizel
|
|
|Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|284.000 TL
|281.000 TL
|Yeni 208 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|304.000 TL
|301.000 TL
|MODELLER
|2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|
|
|2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
|318.500 TL
|279.000 TL
|2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8
|339.000 TL
|334.000 TL
|2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack
|353.000 TL
|348.000 TL
|2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
|361.000 TL
|356.000 TL
|2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
|399.000 TL
|394.000 TL
|2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8
|404.000 TL
|399.000 TL
|Dizel
|
|
|2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT
|329.000 TL
|324.000 TL
|2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|359.000 TL
|354.000 TL
|2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack
|373.000 TL
|368.000 TL
|2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|381.000 TL
|376.000 TL
|2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|419.000 TL
|414.000 TL
|MODELLER
|2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|
|
|308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
|291.000 TL
|288.000 TL
|308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik
|309.000 TL
|299.000 TL
|Dizel
|
|
|308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik
|309.000 TL
|MODELLER
|2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|
|
|508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8
|427.000 TL
|393.000 TL
|508 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8
|474.000 TL
|469.000 TL
|508 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8
|
|509.000 TL
|508 GT Selection 1.6 PureTech 180hp EAT8
|514.000 TL
|
|508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8
|542.000 TL
|
|Dizel
|
|
|508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|427.000 TL
|
|508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|474.000 TL
|469.000 TL
|508 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|
|509.000 TL
|508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|514.000 TL
|MODELLER
|2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|
|
|Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
|432.000 TL
|427.000 TL
|Yeni 3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8
|475.000 TL
|470.000 TL
|Yeni 3008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8
|505.000 TL
|500.000 TL
|Yeni 3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8
|546.000 TL
|541.000 TL
|Dizel
|
|
|Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|449.000 TL
|444.000 TL
|Yeni 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|475.000 TL
|470.000 TL
|Yeni 3008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|505.000 TL
|500.000 TL
|Yeni 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|546.000 TL
|541.000 TL
|MODELLER
|2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Benzin
|
|
|Yeni 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8
|546.000 TL
|531.000 TL
|Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8
|592.000 TL
|572.000 TL
|Dizel
|
|
|Yeni 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|505.000 TL
|495.000 TL
|Yeni 5008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|546.000 TL
|531.000 TL
|Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|592.000 TL
|572.000 TL
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